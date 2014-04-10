Второе кольцо метро Москвы разгрузит радиальные линии на 30-50% А также позволит уменьшить количество человек на 1 кв. метр

Запуск второго кольца московского метро разгрузит радиальные линии на 30-50%. Об этом в четверг заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин агентству «Интерфакс».

Кроме того, Хуснуллин отметил, что новое кольцо позволит уменьшить количество пассажиров, которое приходится на 1 кв. метр в метрополитене до 4,5 человек. Сейчас этот показатель составляет 7 человек на 1 кв. метр в «час пик».

Добавим, первый участок новой линии планируют ввести в эксплуатацию до 2015 года. Будет открыто движение от станции «Деловой центр» до «Нижней Масловки».