Наказать рулем. Страховщики предложили увеличить стоимость ОСАГО для нарушителей ПДД

Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в Центральный Банк России предложения по новому повышающему коэффициенту в ОСАГО для злостных нарушителей правил дорожного движения. РСА, кроме того, предлагает увеличить штраф за управление автомобилем без страховки в 10 раз. Инициативы страховщиков, в случае их поддержки Госдумой, могут вступить в силу со следующего года, однако в Минфине считают, что может потребоваться больше времени.

В настоящий момент стоимость ОСАГО рассчитывается исходя из базового тарифа, а также мощности двигателя, возраста и стажа водителя, количества ДТП и с поправкой на регион, в котором зарегистрирован транспорт. Аккуратные водители имеют право на скидку, в то время как те, кто признавался виновником ДТП, платят за ОСАГО повышающий коэффициент, который может достигать 2,45.

В РСА предложили привязать коэффициент к количеству нарушений ПДД. Так, для тех, у кого меньше пяти нарушений, стоимость ОСАГО меняться не будет. Таких водителей, по данным РСА, больше всего — 94,6%. В случае, если на счету автовладельца 5-9 нарушений, будет применяться коэффициент 1,86. Если автовладелец более 35 раз в год нарушал ПДД, стоимость ОСАГО для него будет в 3,04 раза выше.

Собирать информацию о нарушителях планируется с помощью информационной системы МВД. При этом список нарушений, которые будут учитываться, еще уточняется.

РСА, кроме того, предложил увеличить штраф за эксплуатацию транспортного средства без ОСАГО. В союзе отметили, что более 1 млн водителей используют фальшивые страховые полисы. В настоящий момент размер штрафа за эксплуатацию автомобиля без страховки — 800 рублей. Союз автостраховщиков считает, что его необходимо увеличить до 8 тыс. рублей. Номера машин, не исключат в РСА, будут проверяться по базам данных страховщиков. Снимать их будут автоматические камеры.

В союзе отметили, что переговоры с ГИБДД по этому вопросу ведутся более одного года. Союз сообщил о том, что существует ряд технических проблем с реализацией инициативы. Сейчас рассматриваются два варианта. Первый предполагает проверять все проезжающие автомобили с помощью камер, что создаст нагрузку на серверы. Согласно другому варианту, с помощью камер будут проверяться только те автомобили, которые нарушили правила. В этом случае, потенциальные нарушители могут выпасть из-под контроля.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, Центробанк уже предварительно одобрил предложения союза. Регулятору еще предстоит произвести расчеты и изучить статистику, отметил он. Глава РСА выразил надежду на то, что Госдума примет поправки в осеннюю сессию. В таком случае коэффициент заработает с 1 января следующего года. Заместитель руководителя департамента финансовой политики министерства финансов РФ Вера Балакирева, в свою очередь, считает, что с января коэффициент не заработает. По ее словам, необходим переходный период, который продлится не меньше шести месяцев.

Последняя редакция поправок в закон об ОСАГО, подготовленная Минфином, в свою очередь, содержит в себе предложение увеличить лимит ущерба при оформлении ДТП без сотрудника ГИБДД до 100 тыс. рублей. Финансовое ведомство, кроме того, предложило отвязать стоимость ОСАГО от мощности двигателя автомобиля и возложить ответственность за качество ремонта машины на страховые компании.