Для разовой выплаты пенсионерам разработают отдельный закон В 2017 году 5 тысяч рублей получат 43 миллиона пенсионеров

Правительство намерено разработать закон, позволяющий организовать разовые выплаты пенсионерам. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь вице-премьера правительства Ольги Голодец Иван Слепцов.

Закон позволит выплатить пенсионерам по 5 тыс. рублей в 2017 году. "С правовой точки зрения единовременная выплата — это новое расходное обязательство России, принятое в целях социальной поддержки граждан, постоянно проживающих на ее территории. В этой связи в силу норм Конституции РФ реализация этого решения относится к полномочиям законодателя, который должен при согласии с этим решением принять соответствующий федеральный закон", - пояснил Слепцов. Он добавил, что уже получено поручение для внесения закона в Госдуму.

Напомним, ранее стало известно, что индексация пенсий в 2017 году будет осуществелена в виде единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что решение было принято на фоне непростой экономической ситуации. Медведев заявил, что рост цен в 2015 и 2016 годах отразилось на россиянах, особенно на людях старшего поколения. В текущем году пенсии были проиндексированы на 4% вместо 12,9% из-за инфляции. В январе 2016 года обещанные единовременные выплаты получат 43 млн. пенсионеров.