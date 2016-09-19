Вулкан на Камчатке выбросил столп пепла высотой в 7 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столп пепла высотой в 7 км. Об этом в воскресенье сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Выброс произошел в 22:14 по мск. Отмечается, что пеплопады в населенных пунктах не зарегистрированы. В настоящий момент гигант закрыт облачностью.
Добавим, вулкан Шивелуч — самый северный действующий вулкан на полуострове Камчатка. Его высота превышает 3280 метров. Расстояние от вулкана до Петропавловска-Камчатского составляет 440 км.
Реплики
НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕН ВУЛКАН ключевская сопка. А НЕ шивелуч