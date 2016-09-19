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19.09.16 / 01:45 Новости / Общество / Россия и мир

Вулкан на Камчатке выбросил столп пепла высотой в 7 км

Пеплопады в населенных пунктах не зарегистрированы

Ключевский вулканВулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столп пепла высотой в 7 км. Об этом в воскресенье сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Выброс произошел в 22:14 по мск. Отмечается, что пеплопады в населенных пунктах не зарегистрированы. В настоящий момент гигант закрыт облачностью.

Добавим, вулкан Шивелуч — самый северный действующий вулкан на полуострове Камчатка. Его высота превышает 3280 метров. Расстояние от вулкана до Петропавловска-Камчатского составляет 440 км.

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Реплики

  1. Александр 02.03.2017 at 16:18

    НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕН ВУЛКАН ключевская сопка. А НЕ шивелуч

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