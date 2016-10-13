Бывшие сотрудники «Лиссант» жалуются на невыплату компенсаций и отпускных Ранее ФСПП заявляла, что зарплату выплатили

Завод «Лиссант» не погасил всей задолженности перед бывшими сотрудниками, в частности, компенсаций и отпускных. Об этом АБН в четверг сообщила сотрудница московского филиала предприятия.

«Зарплаты за март были выплачены. При этом сотрудники екатеринбургского филиала получили ее лишь на прошлой неделе. Но мы не получили компенсаций, отпускных выплат», — заявила экс-сотрудница завода. При этом она добавила, что за март бывшие сотрудники завода получили лишь «белую» часть зарплаты, которая ежемесячно приходила им на карту.

Ранее федеральная служба судебных приставов сообщила, что вентиляционный завод «Лиссант» выплатил зарплату бывшим сотрудникам. Напомним, в начале апреля он перешел на трехдневную рабочую неделю. Работа была приостановлена из-за проблем с кредитами. Вырученные в 2015 году средства пошли на погашение кредитов.