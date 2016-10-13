Бывшие сотрудники «Лиссант» жалуются на невыплату компенсаций и отпускных

Завод «Лиссант» не погасил всей задолженности перед бывшими сотрудниками, в частности, компенсаций и отпускных. Об этом АБН в четверг сообщила сотрудница московского филиала предприятия.
«Зарплаты за март были выплачены. При этом сотрудники екатеринбургского филиала получили ее лишь на прошлой неделе. Но мы не получили компенсаций, отпускных выплат», — заявила экс-сотрудница завода. При этом она добавила, что за март бывшие сотрудники завода получили лишь «белую» часть зарплаты, которая ежемесячно приходила им на карту.
Ранее федеральная служба судебных приставов сообщила, что вентиляционный завод «Лиссант» выплатил зарплату бывшим сотрудникам. Напомним, в начале апреля он перешел на трехдневную рабочую неделю. Работа была приостановлена из-за проблем с кредитами. Вырученные в 2015 году средства пошли на погашение кредитов.
Реплики
Новосибирский филиал также всё получил.
Отдел по продаже сэндвич-панелей Московского филиала завода Лиссант НЕ получил зарплату за март и соответственно все причитающиеся им выплаты.
И, да, действительно, большая часть Московского филиала НЕ получила компенсации за отпуск и выходные пособия, но абсолютно все сотрудники Московского филиала получили зарплату за март.
Всегда все зарплаты, отпускные, больничные всем филиалам перечислялись напрямую с головного предприятия Завода Лиссант город Санкт-Петербург и всегда вовремя.
Что поменялось 1 апреля 2016 года и почему «жестоко кинули» сотрудников теперь так и остаётся вопросом без ответа...
Александр, вы от куда знаете что Новосибирск все получил? Если вы не из Новосибирска то не надо ерунду писать, все коллеги из Новосибирского филиала не чего не получили. И не надо общественность вводить в заблуждение. Уже возбуждено уголовное дело по факту не выплаты долгов по зарплате.
Сомов ты сука
Сомов где ты бабки верни людям
Сомов где ты крыса ?