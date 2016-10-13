Невыплаты завода «Лиссант» могли коснуться топ-менеджеров московского филиала Большинство сотрудников коммерческого отдела остались без выходных пособий

Бывшие сотрудники коммерческого отдела московского филиала завода «Лиссант» недополучили выходных пособий и отпускных выплат. Деньги недоплатили и руководству филиала, сообщил АБН в четверг экс-сотрудник коммерческого отдела филиала.

«Пособия и компенсации, положенные по закону, недополучило примерно 90% нашего отдела. Деньги не были выплачены и директору московского филиала, руководителю коммерческого отдела, старшему менеджеру», — рассказал экс-сотрудник предприятия.

Он также добавил, что деньги до сих пор не получили и те, кто должны были получить их по решению суда. При этом собеседник АБН уточнил, что сотрудники московского филиала из других отделов получили все предусмотренные законом выплаты

Как ранее сообщало АБН, федеральная служба судебных приставов заявила о выплате зарплат бывшим сотрудникам вентиляционного завода «Лиссант». Напомним, в начале апреля он перешел на трехдневную рабочую неделю, а после закрыл все свои филиалы. Работа была приостановлена из-за проблем с кредитами. Вырученные в 2015 году средства были потрачены на погашение кредитов.