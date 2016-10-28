Правительство РФ прокомментировало информацию о введении пособий для бедных

Российское правительство прокомментировало вопрос о введении пособий для бедных. Соответствующее заявление в пятницу сделала вице-премьер Ольга Голодец.
Голодец сообщила, что в правительстве эту тему не рассматривали.
«Это вопрос к министерству, сотрудники которого позволяют высказывать свои личные мнения», — добавила она.
Добавим, ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сказала в интервью «Российской газете», что Минфин предлагает ввести в России пособие по бедности. Она подчеркнула, что в финансовой поддержке больше всего нуждаются «семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем». По словам чиновницы, необходимо на законодательном уровне определить понятие «нуждаемость».
Реплики
Не надо пособий.сделайте нормальной зарплату, чтобы человек именно на нее смог нормально жить. Не приводите статистику по средней зарплате, это не показатель жизненного уровня, у одних она 400000р. у других 15000 и того ниже ,не говоря о нищих пенсионерах, считающих не рубли, а копейки.