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28.10.16 / 12:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство РФ прокомментировало информацию о введении пособий для бедных

Вопрос об этих выплатах не рассматривали

Фото АБН

Фото АБН

Российское правительство прокомментировало вопрос о введении пособий для бедных. Соответствующее заявление в пятницу сделала вице-премьер Ольга Голодец.

Голодец сообщила, что в правительстве эту тему не рассматривали.

«Это вопрос к министерству, сотрудники которого позволяют высказывать свои личные мнения», — добавила она.

Добавим, ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сказала в интервью «Российской газете», что Минфин предлагает ввести в России пособие по бедности. Она подчеркнула, что в финансовой поддержке больше всего нуждаются «семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем». По словам чиновницы, необходимо на законодательном уровне определить понятие «нуждаемость».

По материалам: ria.ru
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Реплики

  1. Зоя Николаевна 16.12.2016 at 13:33

    Не надо пособий.сделайте нормальной зарплату, чтобы человек именно на нее смог нормально жить. Не приводите статистику по средней зарплате, это не показатель жизненного уровня, у одних она 400000р. у других 15000 и того ниже ,не говоря о нищих пенсионерах, считающих не рубли, а копейки.

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