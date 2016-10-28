Правительство РФ прокомментировало информацию о введении пособий для бедных Вопрос об этих выплатах не рассматривали

Российское правительство прокомментировало вопрос о введении пособий для бедных. Соответствующее заявление в пятницу сделала вице-премьер Ольга Голодец.

Голодец сообщила, что в правительстве эту тему не рассматривали.

«Это вопрос к министерству, сотрудники которого позволяют высказывать свои личные мнения», — добавила она.

Добавим, ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сказала в интервью «Российской газете», что Минфин предлагает ввести в России пособие по бедности. Она подчеркнула, что в финансовой поддержке больше всего нуждаются «семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем». По словам чиновницы, необходимо на законодательном уровне определить понятие «нуждаемость».