Путин проведет большую пресс-конференцию 22 декабря Регистрация журналистов уже началась

Российский президент Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 22 декабря. Об этом в пятницу сообщили в Кремле.

Отмечается, что регистрация журналистов на пресс-конференцию уже открыта. Ранее стало известно, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 1 декабря.

Добавим, в прошлом году пресс-конференция прошла 17 декабря. Она продлилась свыше трех часов. В ходе конференции Путин сделал ряд заявлений об экономике, отношениях с Турцией и Украиной, приватизации ряда госкомпаний, неизбежном повышении пенсионного возраста и ином