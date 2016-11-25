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25.11.16 / 14:47 Новости / Политика / Россия и мир

Путин проведет большую пресс-конференцию 22 декабря

Регистрация журналистов уже началась

путин хитренько глядитРоссийский президент Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию 22 декабря. Об этом в пятницу сообщили в Кремле.

Отмечается, что регистрация журналистов на пресс-конференцию уже открыта. Ранее стало известно, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 1 декабря.

Добавим, в прошлом году пресс-конференция прошла 17 декабря. Она продлилась свыше трех часов. В ходе конференции Путин сделал ряд заявлений об экономике, отношениях с Турцией и Украиной, приватизации ряда госкомпаний, неизбежном повышении пенсионного возраста и ином

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Реплики

  1. Алла 23.12.2016 at 10:44

    В городе Заволжье Нижегородской области всего два филиала Сбербанка России, и вот объявили, что на проспекте Дзержинского филиал № 9042/0921 закрывают. А другой филиал находится в другом районе города. Люди в солидном возрасте, женщины с маленькими очень расстроены, им туда не добраться. Пожалуйста помогите нам сохранить в районе филиал. С благодарностью жители г.Заволжья.

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