Лавров объяснил переброску «Искандеров» Это сделано из-за "деструктивных действий НАТО"

Ракетные комплексы «Искандер» были переброшены в Калининградскую область из-за деструктивных действий НАТО. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В сложившихся условиях Россия, стоящая перед необходимостью адаптироваться к меняющейся в результате деструктивных действий НАТО обстановке на континенте, вынуждена предпринимать соответствующий комплекс мер в интересах укрепления обороноспособности и национальной безопасности», — пояснил министр. Он подчеркнул, что Россия, в отличие от других стран, в частности, США, осуществляет подобные шаги лишь на своей территории.

Добавим, ранее российское Минобороны подтвердило информацию о передислокации мобильных ракетных комплексов «Искандер-М» под Калининград. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что «большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал». Один из «Искандеров», по словам Конашенкова, был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник.