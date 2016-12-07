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07.12.16 / 11:54 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Петербургский ЗакС отказался от поименного голосования

Не захотел стать "прозрачнее"

Фото АБН

Фото АБН

Петербургский ЗакС отказался от поименного голосования по всем вопросам, кроме персональных. Соответствующее предложение «Яблока» отклонили в среду, передает корреспондент АБН.

Законопроект презентовал депутат от «Яблока» Михаил Амосов. Он подчеркнул, что никаких юридических норм это предложение не нарушает.

«Когда есть поименка, всегда можно предъявить свою позицию избирателям и журналистам. Если мы сохраним тайное глосование как основной вид голосования, мы сохраним мутность, которая досталась нам от наших предшественников. Давайте откажемся от анахронизма и сделаем нашу работу более прозрачной и займем более ответственную позицию», — сказал Амосов.

Предложения «яблочников» не понравилось «единороссам». Так, депутат от партии власти Андрей Васильев заявил, что поименное голосование по всем вопросам «лишает парламентариев более демократичного выбора».

«В большинстве случае я с вами не согласен. Но иногда бывают согласен и поддерживаю ваши предложения. Но что делать, если голосование будет не анонимным? У нас же есть корпоративная солидарность», — обратился к Амосову Васильев.

Отметим, в Госдуме РФ депутаты голосуют поименно. В прошлых созывах ЗакСа «Яблоко» уже предлагало перейти на аналогичный режим.

Этот созыв ЗакСа работает менее трех месяцев. В нем 36 мест занимают «единороссы».

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Реплики

  1. Игорь 17.01.2017 at 00:05

    Прошу поддержать мою петицию петицию «Законодательное Собрание Санкт-Петербурга: Жители Санкт-Петербурга за поимённое голосование депутатами ЗакС Санкт-Петербурга» и мне очень необходима ваша поддержка, чтобы запустить кампанию.

    www.change.org/p/%D0%B7%D...etition_week_one

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