Петербургский ЗакС отказался от поименного голосования по всем вопросам, кроме персональных. Соответствующее предложение «Яблока» отклонили в среду, передает корреспондент АБН.
Законопроект презентовал депутат от «Яблока» Михаил Амосов. Он подчеркнул, что никаких юридических норм это предложение не нарушает.
«Когда есть поименка, всегда можно предъявить свою позицию избирателям и журналистам. Если мы сохраним тайное глосование как основной вид голосования, мы сохраним мутность, которая досталась нам от наших предшественников. Давайте откажемся от анахронизма и сделаем нашу работу более прозрачной и займем более ответственную позицию», — сказал Амосов.
Предложения «яблочников» не понравилось «единороссам». Так, депутат от партии власти Андрей Васильев заявил, что поименное голосование по всем вопросам «лишает парламентариев более демократичного выбора».
«В большинстве случае я с вами не согласен. Но иногда бывают согласен и поддерживаю ваши предложения. Но что делать, если голосование будет не анонимным? У нас же есть корпоративная солидарность», — обратился к Амосову Васильев.
Отметим, в Госдуме РФ депутаты голосуют поименно. В прошлых созывах ЗакСа «Яблоко» уже предлагало перейти на аналогичный режим.
Этот созыв ЗакСа работает менее трех месяцев. В нем 36 мест занимают «единороссы».
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