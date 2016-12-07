Создание электронной системы информации для обучающихся приветствуют 83% студентов в России И 82% родителей

Идею создания электронной системы информации для обучающихся поддерживают 83% студентов вузов и ссузов России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения и опубликованные в среду.

Идею также поддерживают 82% родителей детей до 16 лет. Среди студентов, 85% хотели бы лично воспользоваться услугами такой системы. Среди тех, кто не хочет пользоваться системой, 28% опасаются утечки информации, а 46% считают, что в использовании системы нет необходимости. В случае, если такая система будет введена в их городе, 41% студентов предпочли бы лично вносить информацию в нее, 31% готовы доверить это образовательной организации, а 23% заявили, что для них непринципиально, кто будет вносить информацию.

Опрос прошел с 25 октября по 3 ноября. Метод опроса — телефонное интервью. Всего было опрошено 1,6 тыс. человек. Из них — 800 студентов вузов и ссузов, и 800 родителей детей в возрасте до 16 лет.