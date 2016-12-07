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07.12.16 / 12:24 Новости / Россия и мир

Создание электронной системы информации для обучающихся приветствуют 83% студентов в России

И 82% родителей

Фото: newsinphoto.ru

Фото: newsinphoto.ru

Идею создания электронной системы информации для обучающихся поддерживают 83% студентов вузов и ссузов России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения и опубликованные в среду.

Идею также поддерживают 82% родителей детей до 16 лет. Среди студентов, 85% хотели бы лично воспользоваться услугами такой системы. Среди тех, кто не хочет пользоваться системой, 28% опасаются утечки информации, а 46% считают, что в использовании системы нет необходимости. В случае, если такая система будет введена в их городе, 41% студентов предпочли бы лично вносить информацию в нее, 31% готовы доверить это образовательной организации, а 23% заявили, что для них непринципиально, кто будет вносить информацию.

Опрос прошел с 25 октября по 3 ноября. Метод опроса  — телефонное интервью. Всего было опрошено 1,6 тыс. человек. Из них — 800 студентов вузов и ссузов, и 800 родителей детей в возрасте до 16 лет.

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Реплики

  1. Анна 16.12.2016 at 15:09

    Давно уже пора всё автоматизировать, всё правильно, 21 век все-таки :) Это не только данной сферы касается.

  2. Мария Горшкова 19.12.2016 at 17:05

    Мне кажется, любой учащийся, который осознанно стремится получать наивысший балл только обрадуется такой системе: все результаты учебы наглядно можно в одном месте увидеть. Следишь за результатами и мотивируешь себя стремиться к большему:)

  3. Светлана Стрельникова 19.12.2016 at 17:34

    Ура) надеюсь, когда моим детям будет пора идти в школу, эту систему уже запустят)

  4. Семён Никифоров 20.12.2016 at 16:56

    Интересно, а те, кто проголосовали против, они предпочитают по-старинке бегать по всем инстанциям с бумажками?:)

  5. Инга Макарова 20.12.2016 at 17:12

    Мне кажется, логичнее, если сами учреждения будут информацию вносить, если речь об успеваемости, конечно

  6. Дмитрий Богданов 20.12.2016 at 17:21

    Ну да, а то учащиеся (в особенности студенты) далеко не всегда являются образцом ответственности:)

  7. Никита 20.12.2016 at 17:36

    это точно)

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