Худрука московского театра «Модернъ» уволили за финансовые нарушения Проверка по финансовым и хозяйственным вопросам прошла в июне

Художественного руководителя московского театра «Модернъ» Светлану Врагову уволили за нарушения в финансовой и хозяйственной деятельности. Об этом в среду заявили в департаменте культуры Москвы.

В июне в театре провели финансовую проверку. Она установила нарушения в бухгалтерской, контрактной и хозяйственной системах. Кроме того, выяснилось, что руководство театра завысило объем выделяемых субсидий на сумму более 5 млн рублей. Против руководства на данный момент возбудили 10 административных дел. Исполняющим обязанности худрука назначили Алексея Черепнева.

Отметим, народная артистка Светлана Врагова основала «Модернъ» в 1988 году. Первый спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» сразу прославил и театр, и труппу из молодых актеров Щепкинского училища. Этот спектакль позже совершил турне по Югославии, а в 1990 году его показывали в США. С 1993 года театр получил свое нынешнее название и стал специализироваться на стиле рубежа XIX-XX веков «модерн».