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08.12.16 / 04:48 Новости / Россия и мир

Худрука московского театра «Модернъ» уволили за финансовые нарушения

Проверка по финансовым и хозяйственным вопросам прошла в июне

театрХудожественного руководителя московского театра «Модернъ» Светлану Врагову уволили за нарушения в финансовой и хозяйственной деятельности. Об этом в среду заявили в департаменте культуры Москвы.

В июне в театре провели финансовую проверку. Она установила нарушения в бухгалтерской, контрактной и хозяйственной системах. Кроме того, выяснилось, что руководство театра завысило объем выделяемых субсидий на сумму более 5 млн рублей. Против руководства на данный момент возбудили 10 административных дел. Исполняющим обязанности худрука назначили Алексея Черепнева.

Отметим, народная артистка Светлана Врагова основала «Модернъ» в 1988 году. Первый спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» сразу прославил и театр, и труппу из молодых актеров Щепкинского училища. Этот спектакль позже совершил турне по Югославии, а в 1990 году его показывали в США. С 1993 года театр получил свое нынешнее название и стал специализироваться на стиле рубежа XIX-XX веков «модерн».

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Реплики

  1. plitkiTug 16.01.2017 at 16:06

    Само по себе понятие «Модерн» уходит своими истоками в XIX-XX веке, в то время, когда в Европе возник принципиально новый вид искусства, связывающий в себе различные элементы всяческих направлений этого периода.

    Одной из генеральных особенностей стиля модерн несомненно являются плавные изгибы и линии, уклонение по возможности от прямых углов и предпочтений наиболее естественным узорам, что типичны естественным объектам.

    Подобное направление как правило старается гармонично совмещать художественные и утилитарные начала во всем, с чем приходится работать. Большинство элементов интерьера, исполненных в этом стиле, имеют гибкую и утонченную форму.

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