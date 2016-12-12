Как растерять друзей и перестать оказывать влияние на мир

Когда в 2008 году Барак Обама был впервые избран президентом США, то не только Америка, но и весь мир связывали с его президентством большие надежды. Надежды не только на скорое прекращение развязанной предшественником Обамы, Джорджем Бушем-младшим, войны в Ираке, но также на то, что США сосредоточатся в большей степени на внутренней политике и экономических вопросах, чем на внешней.

Наталья Мильчакова замдиректора аналитического департамента Альпари

Барак Обама, который пробыл на посту президента Соединенных Штатов Америки целых два срока, добился достаточно заметных успехов по обеспечению стабильности экономики страны (не надо забывать, что два срока его президентства совпали с двумя мировыми экономическими кризисами), а также в области социальной защиты. Несмотря на то, что программа повышения доступности бесплатной медицины для большинства групп населения США (Obamacare) вызывала серьезную критику в стране, значительная часть избирателей Обамы не была разочарована. Однако не оправдались надежды тех американских избирателей, которые голосовали за Барака Обаму, будучи уверенными в том, что его международная политика абсолютно не будет похожей на политику Буша. Бестактное вмешательство США во внутренние дела большого количества суверенных государств при Обаме даже усилилось, особенно если принять во внимание «арабскую весну» или украинский кризис, в которых ведущие роли США Обама даже не пытался скрыть. Более того, в отличие от Джорджа Буша, Обама начал активно использовать методы не только политического и военного, но и экономического влияния на остальной мир. Это делали многие президенты до него, но только стратегия Обамы оказалась самой провальной.

Почему лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама так быстро и неожиданно для многих эволюционировал в «ястреба» не менее жесткого, чем Буш? На наш взгляд, к этому его подтолкнул ряд внешних сигналов в политике и экономике, которые, к сожалению, президентом и его командой были неверно истолкованы.

Новая евразийская «ось»

Главным сигналом для изменения уже годами работающей модели политических и экономических отношений между США, Европой и Азией стало то, что еще в 2008—2009 годах в мире появились предпосылки для появления политико-экономического альянса нескольких региональных лидеров – Китая в Азии, Германии в ЕС и Европе, а также России в СНГ и Евразии. В США начали опасаться заключения между этими странами некоего альянса «Китай-Россия-Германия» (в конечном счете «Китай-Россия-Евросоюз») для более прочных политических, торговых и деловых отношений. Возникновение такого альянса со временем могло бы угрожать доминированию США прежде всего экономическому в Европе и Азии. В особенности администрация Обамы была обеспокоена усилением России и установлением полного экономического, политического и военного доминирования Китая в Юго-Восточной Азии, а впоследствии и во всем азиатско-тихоокеанском регионе. Экономическое доминирование Китая в странах АТЭС могло бы привести к сокращению доли американской продукции на азиатских рынках, в том числе в самом Китае, а этот рынок для США является ключевым.

Как «сдержать» Россию на мировом рынке углеводородов?

Усиление России как ключевого поставщика природного газа в Европу тоже не могло нравиться Америке. То, чего в США сильно опасались, случилось в 2011 году в виде успешного запуска газопровода «Северный поток» из России в Германию по дну Балтийского моря, минуя транзитные страны. При этом попытка строительства альтернативного российским газопроводам проекта «Набукко» провалилась, так как авторы проекта не смогли найти поставщика газа, способного конкурировать с «Газпромом». Проект, позволяющий поставлять в Евросоюз до 30 млрд кубометров газа в год и не предполагающий зависимость Евросоюза от ненадежных третьих стран-транзитеров, оказался настолько выгодным для Европы, что в 2011 году даже Великобритания не исключала возможность продления маршрута этого газопровода до Британских островов. В США посчитали, что с усилением роли России как ключевого и пока незаменимого поставщика газа и углеводородного сырья в ЕС, американское господство в Европе под угрозой. И это в тот момент, когда в США бурными темпами развивалась так называемая «сланцевая газовая революция», целью которой должно было стать развитие экспорта американского газа в Европу. Более того, Россия вместе со странами Южной Европы при активном посредничестве Германии и Италии как крупнейших потребителей российского газа обсуждала запуск другого масштабного газового проекта «Южный поток», целью которого было увеличение поставок российского газа на юг Европы. Россия также активизировала переговоры с Китаем о строительстве газопровода в КНР «Сила Сибири», что сделало бы ее доминирующим поставщиком углеводородов не только в Европе, но и в Азии. Ни одна американская администрация до этого с подобной «дерзостью» России не сталкивалась.

И вот, по странному совпадению, всего через месяц после триумфального запуска газопровода «Северный поток», в Москве прошло несколько многотысячных митингов протеста против якобы сфальсифицированных результатов выборов в Госдуму, а также против того, что президент Дмитрий Медведев отказался избираться на второй срок, объявив своим фактическим преемником Владимира Путина. Когда весной 2012 года Путин был избран президентом, протестное движение в Москве выдохлось, причем выдохлось так же внезапно, как и началось. Многие российские политики и эксперты увидели в этих странных протестах «руку Вашингтона» и обвинили в организации протестов Госдеп США и лично госсекретаря Хиллари Клинтон. А вероятной целью подобных протестов называлась попытка заставить относительно сговорчивого Дмитрия Медведева остаться у власти и не допустить к власти менее удобного для США Владимира Путина. В Госдепе это отрицали, но данная версия не нашла пока ни убедительного подтверждения, ни убедительного опровержения. Но с учетом «арабской весны» и того, что Госдеп взял на вооружение тактику «цветных революций», плавно перетекающих из якобы «мирных» протестов населения в гибридные войны, направляемые из вашингтонской администрации, предполагать, что кто-то другой, кроме США, мог стоять за организацией возникших из ниоткуда и исчезнувших в никуда протестов в Москве, было бы довольно странно. Протесты провалились, а Путин победил, и тогда американская империя попыталась нанести ответный удар по России.

Целью «майдана» были Россия и Германия?

В конце 2013 года из тлеющего уголька немногочисленных протестов в Киеве против отказа тогдашнего президента Януковича подписать соглашение с Евросоюзом о евроинтеграции Украины, администрация Обамы даже не пытаясь скрываться, ведь печеньки на «майдане» раздавала высокопоставленная чиновница Госдепа Виктория Нуланд, раздула пожар отстранения от власти законно избранного президента Украины. Дальше мы знаем. Крым присоединился к России по итогам референдума. А пожар революции на Украине до сих пор никак не могут погасить, несмотря на ее тяжелейшие экономические и гуманитарные последствия.

И тут возникает вопрос: для чего США все это понадобилось? Только ли для того, чтобы пригрозить России, насолить Путину, отомстить за то, что Россия предоставила политическое убежище американскому «диссиденту» Эдварду Сноудену? Мы полагаем, что предпосылками для киевского «майдана» стали более глубокие причины, к Киеву никакого отношения не имеющие. Скорее всего, США, опасаясь дальнейшего усиления России в Европе, а также укрепления экономических связей России и Китая, благодаря поставкам трубопроводного газа, решили создать к западу от России относительно интегрированный в ЕС марионеточный режим, управляемый из Вашингтона, который бы, в случае полной победы «майдана», постоянно чинил бы препятствия укреплению экономических связей между Россией и Европой, строительству новых российских газопроводов, а также ухудшению отношений между Россией и Германией. Не исключено, что долгосрочной целью США было распространение идей «майданной революции» на все страны СНГ, в первую очередь, на ближайших партнеров России по Евразийскому Союзу, а именно на Белоруссию, Казахстан и Армению, что могло бы разрушить Евразийский Союз и изолировать Россию. По крайней мере, попытки организовать некое подобие «майдана» в этих странах во время правления Обамы предпринимались. В свою очередь Россия как изолированное государство в евразийском регионе, по расчетам США, могла бы стать намного менее желанным торговым и политическим партнером для Китая, чем раньше. Кроме того, некоторые западные политологи высказывают мнение, что, вероятно, в администрации Обамы рассчитывали на создание в будущем некоего альянса лояльных США европейских стран, в который бы могли войти Украина, Грузия, Молдавия, страны Балтии и, возможно, даже Польша. То есть в США могли планировать альтернативный «СНГ», только проамериканский.

Что же получилось у США? Ясно, что администрация Обамы на Украине потерпела если не сокрушительное, то чувствительное поражение. Вхождение Крыма в состав России стало прямым ударом по интересам НАТО, то есть в первую очередь США, на Черном море. Украина, где обманутые граждане выходили на «майдан» против коррумпированной власти, в 2016 году была признана авторитетными международными экспертами самой коррумпированной страной в мире. Экономика Украины сегодня полностью зависима от западных и глобальных кредиторов. А изолировать Россию не помогли даже введенные США и Евросоюзом (при прямом давлении США) антироссийские экономические санкции. Единственное, что у США в этом сценарии оправдалось, это обострение отношений России и Германии. Да и то не полностью. Обострились у России отношения только с канцлером Ангелой Меркель, присягнувшей на верность своим американским «друзьям», но немецкий бизнес требует от властей скорейшей отмены антироссийских санкций, а немецкие избиратели на местных выборах голосуют за евроскептиков.

Не исключено, что обострение отношение России и Германии, равно как и вежливое охлаждение отношений Китая и Германии из-за разницы мнений по вопросам антироссийских санкций, было одной из главных целей администрации Обамы. США боятся экономического и политического усиления Германии в Европе не меньше, чем усиления Китая в Азии, а России – в СНГ и Евразии. А вдруг Германия захочет выйти из ЕС? А вдруг откажется от евро и вернет старую проверенную дойчмарку? Если хотя бы одно из этих событий станет реальностью, то оно будет означать близкий конец Евросоюза и американского доминирования в Европе. Пока этого не произошло, но в 2016 году случился менее, но все-таки тревожный звонок – из ЕС вышла Великобритания. Это событие пока не привело к распаду ЕС как минимум потому, что Великобритания раньше не была в еврозоне и сохранила собственную валюту, да и решения нередко принимала, советуясь больше с американским «старшим братом», чем с партнерами по ЕС. Но британцы в Европе оказались первыми, кто твердо заявил Евросоюзу на референдуме: «Yes, we can!». Когда-то эти слова не были грозным предупреждением, а были всего лишь привлекательным предвыборным слоганом кандидата в президенты США Барака Обамы.

Почему не следует воевать с Россией и на два фронта

Когда-то «железный» немецкий канцлер Бисмарк, который в Германии до сих пор является одной из авторитетнейших исторических личностей, заявил, что Германия никогда не должна делать двух глупостей: воевать с Россией и воевать на два фронта. Бараку Обаме, видимо, это высказывание не было знакомо, поскольку почти в одно и то же время он совершил две глупости: объявил экономическую войну России путем введения против нее санкций и при этом попытался развязать торговую войну с Китаем путем затягивания стран Азиатско-Тихоокеанского региона в губительное для многих из них соглашение о «Транстихоокеанском партнерстве» (ТТП). Изначально в ТТП были намерены войти 11 стран, из них три развитых (Канада, Австралия и Новая Зеландия), а остальные развивающиеся страны преимущественно латиноамериканские. Данное соглашение предполагало беспошлинную торговлю между странами-участницами ТТП. В развивающихся странах изначально надеялись, что для их продукции, преимущественно сырья и сельскохозяйственной продукции, будет открыт беспрепятственный доступ на огромные рынки США, Канады и Австралии. Скептики же утверждали, что соглашение будет выгодно только развитым странам и прежде всего США, для продукции которых рынки развивающихся стран будут полностью открыты, а к себе развитые страны не будут слишком охотно пускать продукцию из третьих стран. Изначально некоторые американские эксперты прогнозировали, что если все 11 стран до конца 2016 года подпишут соглашение о ТТП, то к 2030 году совокупный ВВП этих стран увеличится на 1%. Негусто. И, конечно, увеличится за счет роста ВВП США и Канады. При этом канадские экономисты оспаривали выводы американских коллег, прогнозируя, что даже не к 2030, а к 2035 году рост совокупного ВВП 11 стран, входящих в ТТП, составит всего 0,21%. Получалось, что издержки подписания этого соглашения для развивающихся стран были очевидны, а выгоды от него не были очевидны даже развитым странам. Проект ТТП вызывал наибольшую критику даже не у «ершистых» правительств латиноамериканских стран (в 2016 году как раз во многих странах Латинской Америки к власти пришли проамериканские или лояльные США руководители), а Япония и Малайзия, которые много лет находились в дружественных отношениях с Америкой.

Масла в огонь добавило шокирующее заявление Обамы о будущем мировой торговли в статье, написанной президентом США для газеты The Washington Post в мае 2016 года. Статья готовилась президентом в преддверии будущей избирательной кампании Демократической партии, которая выдвинула своим кандидатом Хиллари Клинтон, и ее целью было, скорее всего, дать понять избирателям, что США не должны утрачивать свою роль гегемона мировой экономики. Однако впоследствии одна цитата из этой статьи была вырвана из контекста и в таком виде разошлась по всему миру:

«Америка должна писать правила. Америка должна задавать тон. Другие страны должны играть по правилам, которые устанавливает Америка и её партнеры, а не наоборот».

Ясно, что подобные заявления не добавляют в мире уважения ни США, ни их президенту, даже несмотря на то, что такие заявления вырваны из контекста и лишены первоначального смысла. В результате на саммите стран АТЭС, состоявшемся в ноябре 2016 года в Перу, соглашение о ТТП так и не было подписано. Тем более что на президентских выборах в США уже победил критик таких соглашений республиканец Дональд Трамп.

Если присмотреться внимательнее, то в проекте ТТП можно разглядеть его антикитайскую направленность. Ведь беспошлинная торговля между США, Канадой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона без участия КНР могла бы позднее превратиться в постепенное вытеснение китайских товаров с рынков этих стран путем введения пошлин на импорт. Но Китай не оставил без достойного ответа попытку американской экономической агрессии в регионе. В КНР был разработан и ныне осуществляется масштабный проект «Шелковый путь», предполагающий создание удобных логистических маршрутов через третьи страны, в том числе, страны СНГ и некоторые страны ЕС, по доставке китайских товаров в Европу по железной дороге и автотранспортом. Экспансия китайской продукции в Европу и страны Средней Азии и Закавказья, а также участие в этом проекте России могли бы стать основой для подлинной евразийской экономической интеграции. Таким образом, Обама добился только усиления антиамериканских настроений в Китае и многих развивающихся странах АТЭС и укрепления сотрудничества Китая, России и Европы. Уже сегодня Китай становится вторым главным торговым партнером Евросоюза наряду с США, причем крупнейший товарооборот среди европейских стран с Китаем имеет Германия. А через южную Европу и Кавказ Китай намерен расширить свою торговую экспансию еще и на Ближний Восток, что нанесло бы Вашингтону экономический удар в спину и радикально бы изменило баланс сил в ближневосточном регионе путем смены «гегемона». А тут еще на Ближний Восток и Россия подоспела военную помощь Сирии оказывать. Таким образом, неграмотная политика США, которая привела к подрыву авторитета этой страны во всем мире и утраты господства в тех регионах, где оно даже не подлежало сомнению, может войти в учебники истории США как негативный пример для будущих политиков, которому не надо следовать.

«Изоленты» не хватило

На данный момент уходящая администрация Обамы не готова признать свое поражение и слишком часто и нудно, как шарманка, повторяет слова «санкции» и «сдерживание». Первое относится, разумеется, к России, второе – к России и Китаю одновременно. А не слишком ли тяжким бременем для американских налогоплательщиков окажется одновременное «сдерживание» и даже попытки изоляции двух супердержав, обладающих ядерным оружием? «Изоленты» не хватит! Видимо, даже сам Обама начал понимать ошибочность своей стратегии, и уже невнятно бормочет фактические извинения в адрес России за то, что когда-то презрительно назвал ее «региональной державой».

Видимо, в какой-то момент, осознав, что США, пытаясь воевать одновременно с Россией и Китаем, могут утратить свое доминирование даже в Европе, администрация Обамы попыталась навязать Евросоюзу подписание соглашения о «Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве» (ТТИП), созданное по образу и подобию ТТП. Только если ТТП носило антикитайский характер, то ТТИП имеет фактически антироссийский настрой и при этом глобалистский и «антиевроскептический». Но подписанию соглашения о ТТИП весной 2016 года воспротивилась Франция, а чуть позже случился «Брекзит», и с выходом Великобритании из ЕС США лишились основного лоббиста ТТИП в Евросоюзе. Соглашение застопорилось. При этом неуклюжая попытка Обамы продавить ТТИП через «верную» Меркель вызвала только рост антиамериканских, евроскептических и антигерманских настроений в Италии, Венгрии, Болгарии, Греции и многих других странах ЕС. Более того, недовольство проектом ТТИП высказывал в ходе предвыборной кампании не только будущий избранный президент Дональд Трамп, но даже его конкурентка от Демократической партии Хиллари Клинтон, которую Обама лоббировал как свою фактическую преемницу.

Возникает вопрос: а кому было выгодно подписание ТТИП с Европой? В Евросоюзе – никому, даже таким управляемым из Вашингтона государствам, как страны Балтии. Ведь деловые круги этих стран все-таки надеются вернуться на важный для них российский рынок, когда Евросоюз отменит антироссийские санкции, а Россия – продовольственное эмбарго для стран ЕС. Скорее всего, и ТТП, и ТТИП (особенно последний из этих проектов) были разработаны в интересах транснациональных американских корпораций, которые надеялись бесконтрольно хозяйничать в мире и прежде всего в уютной Европе. А также в интересах «ястребов» американской политики и военно-промышленного комплекса, которые рассчитывали «унасекомить» и изолировать экономики стран группы БРИКС (прежде всего России и Китая), а также не допустить роста экономики других развивающихся стран до уровня развитых, чтобы сохранить в мире гегемонию США и его вассалов, именуемых «Большой семеркой» развитых стран. Американские «ястребы» не учли того факта, что с 2008 года появился куда более эффективный и работоспособный глобальный институт в виде «Большой двадцатки», где все на равных, и США не позволяют быть, по выражению Джорджа Оруэлла, «более равными, чем другие».

Президент Обама также недооценил значение Шанхайской организации сотрудничества. Несмотря на то, что она пока не играет в евразийском регионе такой роли, как, например, АТЭС в Азии, но именно в недрах ШОС была разработана идея международных расчетов между Россией и Китаем за поставки сырья в рублях и юанях, исключая доллар. Нужно сказать, что некоторые российские нефтяные компании уже экспортируют нефть в Европу с расчетами в рублях, об отказе от доллара в торговле с Россией недавно заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом, ни при одном американском президенте еще не был поставлен под сомнение авторитет доллара США, только при Обаме.

Бесславный демократ

Результат: демократ Обама покидает свой пост с Нобелевской премией мира и репутацией одного из самых непопулярных президентов за всю историю США. США растеряли многих прежних союзников, а их авторитет в мире значительно упал. Да еще и по репутации Демократической партии был нанесен не менее серьезный удар, благодаря блестящей победе республиканца Трампа на выборах.

И тут возникает вопрос: как мог Барак Обама, образованный политик, выпускник престижного Колумбийского университета в Нью-Йорке и престижнейшей Гарвардской школы права совершить целую серию таких глупых стратегических и геополитических ошибок? Что за советники дали ему такое количество безграмотных советов? История со временем ответит на эти вопросы, но весьма вероятно, что инициатором многих бездарных решений Обамы мог быть его вице-президент Джозеф Байден, который даже не скрывал, что его сын, бизнесмен, имеет деловые интересы на Украине в области добычи сланцевого газа, что он сам общается с президентом Украины чаще, чем с собственной женой (по словам самого Байдена), и что он был автором нефтяного эмбарго против Ирана и, возможно, антироссийских санкций. Напомним, что еще раньше, когда Байден был сенатором, он активно лоббировал пошлины на импорт мяса птицы из России, а также более активное участие США в энергетической политике Европы. Хотя в некоторых американских СМИ сообщалось, что Байден пытался убедить Обаму, что ТТП – плохая идея, вместо которой США надо укреплять сотрудничество с Кубой, Китаем и Вьетнамом, но против России. И это только одна из версий провальной политики США в глобальных масштабах. Поэтому оставим американским и международным историкам разбираться в причинах такого провала, а провал был поистине феерическим, равных которому США еще не знали. Теперь мир с нетерпением ожидает первых решений вновь избранного президента Дональда Трампа. По всей видимости, такими решениями будет выход США из соглашений ТТП и ТТИП ко всеобщему удовольствию Европы, Азии и Америки. Однако какой будет дальнейшая политика Трампа, и не наделает ли он не менее серьезных ошибок, чем его предшественник, вопрос пока открытый. Но ясно одно, что в стремлении установить свое господство над миром США зашли слишком далеко, и теперь для них пришло время сделать шаг назад. Романтического ореола вокруг США и их национальной валюты больше нет.