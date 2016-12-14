Алевтина Черникова: «Инженер — это человек, который меняет мир»

Технические направления подготовки, востребованность которых у абитуриентов на рубеже веков снизилась, сегодня вновь набирают популярность. С чем связана эта тенденция, будут ли технические специальности также востребованы в будущем и в каких отраслях смогут работать нынешние первокурсники, АБН рассказала ректор одного из ведущих российских технических университетов НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Алевтина Черникова: «Абитуриенты выбирают специальности осознанно»

В этом году заметно увеличилось количество школьников, сдававших в качестве ЕГЭ по выбору физику и информатику, рассказывает ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова. Одновременно вырос и уровень подготовки абитуриентов, выбирающих технические специальности. «Если в прошлом году минимальный проходной балл на специальность «Прикладная математика» в НИТУ «МИСиС» был 237 баллов, то в этом он составил уже 250 баллов. Конкурс на ряд направлений подготовки и специальностей НИТУ «МИСиС» в 2016 году достигал 50 человек на место», — говорит Алевтина Черникова. По словам Алевтины Черниковой, абитуриенты выбирают технические специальности осознанно. «В 2015 году каждый третий абитуриент подавал сразу оригинал, а в этом году – уже каждый второй», — отмечает она.

Алевтина Черникова о профподготовке абитуриентов

Как отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, «одна из наших главных задач — помочь школьникам осознанно подойти к выбору профессии. В университете разработана и успешно реализуется программа профессиональной навигации, которая направлена на привлечение талантливых абитуриентов, нацеленных на обучение именно в нашем вузе». Благодаря этой программе школьники могут лучше узнать об инженерных профессиях, приобрести дополнительные знания в области точных и естественных наук, увидеть, как живет и работает университет. «Хочу отметить, что мы уже несколько лет ведем системную работу по формированию интереса абитуриентов к инженерным профессиям. НИТУ «МИСиС» дает качественное техническое образование, но если в университет не придут сильные студенты, нам будет сложно сохранить высокий уровень образования. Поэтому подготовку абитуриента, который может освоить нашу программу, необходимо начинать даже не в старших, а в средних классах школы», — говорит Алевтина Черникова.

Очень успешным оказался проект «Инженерный класс в московской школе» реализуемый вместе с Правительством Москвы. В 2015 году университет сотрудничал с 9 школами, общее количество учеников инженерных классов составляло 200 человек. В 2016/2017 учебном году количество школ выросло до 39, а всего в инженерных классах НИТУ «МИСиС» будут учиться более 2 тысяч старшеклассников.

Кроме того, в ноябре 2015 года по инициативе Алевтины Черниковой НИТУ «МИСиС» стал одним из основателей Межвузовского академического центра профнавигации по специальностям горно-геологического профиля, открытого на базе Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН. Также школьники могут принять участие в проекте «Два дня в НИТУ «МИСиС», посетив лекции, университетские лаборатории и даже пожив в общежитии. Всего в программах профнавигации университета в 2015—2016 учебном году приняли участие более 150 тыс. человек. «В рамках разработанной в НИТУ «МИСиС» комплексной программы профнавигации мы помогаем школьникам как можно раньше познакомиться с профессией инженера, даем им дополнительные знания по профильным предметам. Это позволяет им сделать осознанный выбор профессии, в университет приходят мотивированные абитуриенты, желающие получить инженерное образование», — прокомментировала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Алевтина Черникова о профессиях будущего

Самыми востребованными специальностями для абитуриентов, поступающих на технические специальности в НИТУ «МИСиС» в 2016 году, стали материаловедение, IT- и нанотехнологии. Наибольшей популярностью пользовались такие направления подготовки, как «Прикладная математика», «Прикладная информатика», «Нанотехнологии и микросистемная техника», «Информационные системы и технологии», «Электроника и наноэлектроника». По словам Алевтины Черниковой, это связано с тем, что основные ограничения развития новых технологий заложены в традиционных материалах, чьи возможности не в полной мере закрывают потребности инновационных отраслей промышленности. Все прорывные технологии в ближайшие 5-10 лет будут базироваться на новых материалах, поэтому, как никогда, будут востребованы специалисты в области материаловедения, создания новых и модификации уже существующих материалов. Что касается IT-направления, то без специалистов в области создания искусственного интеллекта, big data, data min­ing невозможен переход к шестому технологическому укладу. «Значение технологических сфер деятельности для человечества будет только расти. Развитие человечества невозможно без работы с металлами, новыми материалами, без добычи полезных ископаемых. Технические специальности будут востребованы всегда, потому что инженер – это демиург, который меняет мир», — уверена ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.