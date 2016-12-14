Не упаковка, а внимание

Наталья Аншина председатель совета директоров компании Oasis

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями...», – совершенно не к месту вспомнилась мне цитата из советского блокбастера. На самом деле, в преддверии Нового года большинство людей озабочены не походом в баню, а подарками. Чем порадовать членов семьи, друзей и бизнес-партнеров? Очевидно, что последние – самая большая проблема, ведь мы гораздо хуже знакомы с их хобби и предпочтениями. Велик соблазн вручить им очередную ручку с логотипом. Только потом не стоит удивляться, если эта ручка окажется у секретаря или курьера.

Правила хорошего подарка едины. Индикатором его удачности служит реакция человека на содержимое заветной коробочки. Будет ли произнесено что-то вроде: «Вау! Именно об этом я и мечтал!» — или подарок отправится в дальний ящик стола? Дарите людям то, что они любят, чем они будут пользоваться, и лояльность к вашей компании повысится многократно. По данным Британской ассоциации сувенирной продукции (BPMA), люди пользуются промотоварами с логотипом в среднем восемь месяцев. Только вдумайтесь: у вашего бренда есть отличный шанс провести три четверти следующего года вместе с людьми, от которых зависит его судьба.

Как же выбрать хороший подарок для целевой аудитории? Подумайте, что объединяет ваших сотрудников или клиентов, чем они интересуются и что любят. Для молодой и следующей за трендами аудитории подойдут зарядные устройства, Bluetooth-колонки и VR-очки. Для людей постарше и посолидней – товары для путешествий, сумки, посуда, все, что практично и функционально. Также сейчас очень популярны настольные игры, товары для занятий спортом и наборы для приготовления еды – благодаря кулинарным шоу возвращается традиция готовить дома. Не забудьте о том, как сделать так, чтобы подарок ассоциировался именно с вашей компанией. Нанести логотип – конечно, самое очевидное решение, но ему стоит следовать лишь в случае, если бренд-бук не позволяет ничего другого. Я – за оригинальное декорирование, особенно по столь неформальному поводу, как Новый год. Веселые поздравления, забавные картинки и даже шуточные признания в любви. Пусть ваш месседж найдет отклик в сердцах. Не стоит также пренебрегать упаковкой: вспомните рождественские мелодрамы с перевязанными бантами коробками. Здесь главное – не содержимое коробок, а яркая подарочная бумага.

Не слушайте тех, кто призывает не дарить корпоративные подарки, – они просто ленятся их выбирать, поверьте моему опыту. Новый год – отличный повод высказать признательность окружающим. А что лучше хорошего подарка может это сделать?