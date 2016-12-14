«Пятёрочка» прошла девятитысячный рубеж

Девятого декабря в Петербурге, на проспекте Оптиков, 32, открылась еще одна «Пятёрочка». Казалось бы – рядовое событие? Нет. Магазин этот своего рода «рубежный»: его открытие состоялось в рамках серии юбилейных мероприятий, приуроченных к достижению компанией X5 Retail Group показателя в 9000 магазинов. Всего в Петербурге на сегодняшний день работает 298 магазинов «Пятерочка», а в Ленобласти – 226.

«Пятёрочка» на проспекте Оптиков – магазин шаговой доступности нового поколения. Эта новизна проявляется сразу в нескольких сферах.

«Развитие современного ритейла неразрывно связано с технологиями, и этот магазин – хороший тому пример», – говорит нам операционный директор центрального дивизиона торговой сети «Пятёрочка» в Петербурге Владимир Осипов. –Например, нашим посетителям уже успели полюбиться установленные в зале «говорящие» сканеры штрихкодов, с помощью которых клиенты могут самостоятельно проверить цену и наличие скидки на товар. Очень удобно работать с ними пожилым людям, особенно тем, у кого есть проблемы со зрением».

Как и во всех других магазинах «Пятёрочка» обновленного формата (а сегодня в этом формате работают уже более 90% всех универсамов сети в 56 регионах страны), особый акцент здесь сделан на зоне «фреш» (т.е. свежих и охлажденных продуктовпродуктах). Торговая сеть действительно много делает для того, чтобы в «Пятёрочке» покупателя всегда ждали самые свежие овощи и фрукты. Например, активно расширяет сотрудничество с российскими агропроизводителями.

«Если раньше у нас и листовые салаты, к примеру, были только импортные, то сейчас их место на полках заняли отечественные производители. У зарубежных поставщиков мы берем сегодня только те категории плодоовощной продукции, которые не растут на территории России. В целом же доля импорта на прилавках «Пятёрочки» – менее 10%» – поясняет Владимир Осипов.

Как рассказали АБН представители торговой сети, сегодня около 30% товаров на прилавках – это продукция местных производителей. В петербургских «Пятёрочках» наибольшая представленность местных поставщиков наблюдается в таких категориях, как мясо, колбасы, молочная и хлебобулочная продукция – здесь их доля может доходить и до 90%.

Еще один нестандартный ход ритейлера, направленный на поддержание постоянной свежести товара – это наличие в каждом магазине «директора по свежести» — специального сотрудника, ежечасно проверяющего продукцию на прилавках на предмет соответствия срокам годности и надлежащему товарному виду.

В церемонии открытия новой «Пятерочки» принял участие председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка г. Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев. Он, в том числе, оценил высокую социальную ориентированность ценовой политики в торговой сети: кроме того, что еженедельно от 30 до 100 позиций в магазине предлагаются по «суперценам», пенсионерам в первой половине дня (до 14.00) по будням предоставляется постоянная скидка в 5% на все товары, кроме алкоголя и табака.

В торговой сети резонно полагают, что именно за счет сочетания современных подходов и технологий в торговле, умения прислушиваться и гибко реагировать на запросы покупателя и социально-ориентированной политики компания и имеет столь большой успех на российском рынке. А о нем говорит хотя бы то, что только за этот год по стране было открыто почти 2000 «Пятёрочек».