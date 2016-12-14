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14.12.16 / 13:57 Новости / Общество / Россия и мир

Сбербанк запустил новый интернет-банк

Для предпринимателей

Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

Сбербанк запустил новый интернет-банк. Об этом в среду сообщили в кредитно-финансовой организации.

Интернет-банк разработали для предпринимателей. В Сбербанке отметили, что новая система позволит клиентам управлять корпоративными картами, отправлять заявки на кредит онлайн, отчитываться перед государственными органами и другое. Кроме этого, интернет-банк позволит подключить и использовать дополнительные сервисы от сторонних разработчиков в разделе «Магазин».

Добавим, Сбербанк обслуживает свыше 1,4 млн юридических лиц. Около 1,2 млн клиентов заходят в интернет-банк ежедневно. Также через кредитно-финансовую организации проходит 30 % всех электронных платежей в России. Чистая прибыль Сбербанка за январь—ноябрь этого превысила 483 млрд рублей. Она увеличилась в 2,38 раза год к году.

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Реплики

  1. Валерон 15.12.2016 at 00:54

    Уже опробовали новый интерфейс. Удивило новшество со сторонними сервисами в магазине. Ту же Кнопку можно теперь по желанию подключить.

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