Сбербанк запустил новый интернет-банк Для предпринимателей

Сбербанк запустил новый интернет-банк. Об этом в среду сообщили в кредитно-финансовой организации.

Интернет-банк разработали для предпринимателей. В Сбербанке отметили, что новая система позволит клиентам управлять корпоративными картами, отправлять заявки на кредит онлайн, отчитываться перед государственными органами и другое. Кроме этого, интернет-банк позволит подключить и использовать дополнительные сервисы от сторонних разработчиков в разделе «Магазин».

Добавим, Сбербанк обслуживает свыше 1,4 млн юридических лиц. Около 1,2 млн клиентов заходят в интернет-банк ежедневно. Также через кредитно-финансовую организации проходит 30 % всех электронных платежей в России. Чистая прибыль Сбербанка за январь—ноябрь этого превысила 483 млрд рублей. Она увеличилась в 2,38 раза год к году.