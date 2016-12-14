Сбербанк запустил новый интернет-банк. Об этом в среду сообщили в кредитно-финансовой организации.
Интернет-банк разработали для предпринимателей. В Сбербанке отметили, что новая система позволит клиентам управлять корпоративными картами, отправлять заявки на кредит онлайн, отчитываться перед государственными органами и другое. Кроме этого, интернет-банк позволит подключить и использовать дополнительные сервисы от сторонних разработчиков в разделе «Магазин».
Добавим, Сбербанк обслуживает свыше 1,4 млн юридических лиц. Около 1,2 млн клиентов заходят в интернет-банк ежедневно. Также через кредитно-финансовую организации проходит 30 % всех электронных платежей в России. Чистая прибыль Сбербанка за январь—ноябрь этого превысила 483 млрд рублей. Она увеличилась в 2,38 раза год к году.
Реплики
Уже опробовали новый интерфейс. Удивило новшество со сторонними сервисами в магазине. Ту же Кнопку можно теперь по желанию подключить.