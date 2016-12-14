СМИ: В администрации Дальнегорска прошли обыски Мэр города, по предварительным данным, задержан

В администрации города Дальнегорска прошли обыски. Об этом сообщает Life со ссылкой на источники.

Следственные мероприятия прошли в кабинетах мэра города Игоря Сахуты, а также его заместителей Сергея Сигала и Павла Серебрякова. По словам источника, Сахута, Сигал и Серебряков были задержаны. Они подозреваются в завышении цен на закупку муниципального жилья по программе расселения аварийных домов.

Напомним, в понедельник обыски прошли в администрации города Березовского в Свердловской области. Они были связаны со срывом программы по переселению граждан из аварийного жилья. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в кабинете заместителя главы по инвестициям и развитию города Сергея Ильиных.