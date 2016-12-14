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14.12.16 / 12:23 Новости / Россия и мир

СМИ: В администрации Дальнегорска прошли обыски

Мэр города, по предварительным данным, задержан

ск фсб обыскВ администрации города Дальнегорска прошли обыски. Об этом сообщает Life со ссылкой на источники.

Следственные мероприятия прошли в кабинетах мэра города Игоря Сахуты, а также его заместителей Сергея Сигала и Павла Серебрякова. По словам источника, Сахута, Сигал и Серебряков были задержаны. Они подозреваются в завышении цен на закупку муниципального жилья по программе расселения аварийных домов.

Напомним, в понедельник обыски прошли в администрации города Березовского в Свердловской области. Они были связаны со срывом программы по переселению граждан из аварийного жилья. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в кабинете заместителя главы по инвестициям и развитию города Сергея Ильиных.

По материалам: Life.ru
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Реплики

  1. Ангел 16.12.2016 at 04:15

    Удалите эту филькину грамоту! Данная статья не имеет достоверности! Это нарушение 306 статьи УК РФ

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