Проект планировки ЖК «Новый Лиговский» могут отменить . Об этом в четверг заявил директор проектов «СПб Реновации» Владимир Ефремов, передает корреспондент АБН.
«Тут использован механизм оспаривания планировки, который привел к остановке проекта „Воина-В“. Проект действительно развивается в форс-мажорном режиме. Есть вариант, что проект планировки будет отменен», — сказал Ефремов. Он добавил, компания борется с оспаривающими проект жителями района при поддержке Смольного. В «СПб Реновации» заявляют, что против «Нового Лиговского» борются местные жители, которые «не попали в программу расселения и просто завидуют».
ЖК «Новый Лиговский»на 120 квартир строят в районе, ограниченном Лиговским проспектом, Тамбовской, Прилукской и Расстанной улицами. Застройщик характеризует этот объект как жилье бизнес-класса. В 2009 году территория на Лиговском проспекте попала в городскую программу реновации. Местные жители заяаляют о незаконности застройки исторического района. Группа активистов будет пытаться в Верховном суде попытаться отменить выданные ранее разрешения на это строительство
Реплики
Видимо, особенно завидует судья, который признал застройку незаконной...
Местные жители протестуют не против реновации! Мы против уплотнительной застройки, когда вместо сноса зданий не представляющих историческую ценность (приезжайте и сами увидите, все здравые люди сразу показывают на них пальцем со словами «вон хлам скоро снесут», а вот и нет! самые изношенные нежилые строения никто убирать не хочет!) пытаются застроить ЕДИНСТВЕННЫЙ сквер в центре квартала.