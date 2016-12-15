Проект планировки ЖК «Новый Лиговский» могут отменить Из-за выступающих против него граждан

Проект планировки ЖК «Новый Лиговский» могут отменить . Об этом в четверг заявил директор проектов «СПб Реновации» Владимир Ефремов, передает корреспондент АБН.

«Тут использован механизм оспаривания планировки, который привел к остановке проекта „Воина-В“. Проект действительно развивается в форс-мажорном режиме. Есть вариант, что проект планировки будет отменен», — сказал Ефремов. Он добавил, компания борется с оспаривающими проект жителями района при поддержке Смольного. В «СПб Реновации» заявляют, что против «Нового Лиговского» борются местные жители, которые «не попали в программу расселения и просто завидуют».

ЖК «Новый Лиговский»на 120 квартир строят в районе, ограниченном Лиговским проспектом, Тамбовской, Прилукской и Расстанной улицами. Застройщик характеризует этот объект как жилье бизнес-класса. В 2009 году территория на Лиговском проспекте попала в городскую программу реновации. Местные жители заяаляют о незаконности застройки исторического района. Группа активистов будет пытаться в Верховном суде попытаться отменить выданные ранее разрешения на это строительство