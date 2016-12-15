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15.12.16 / 12:07 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Проект планировки ЖК «Новый Лиговский» могут отменить

Из-за выступающих против него граждан

жк-жилье-дома-новостройкиПроект планировки ЖК «Новый Лиговский» могут отменить . Об этом в четверг заявил директор проектов «СПб Реновации» Владимир Ефремов, передает корреспондент АБН.

«Тут использован механизм оспаривания планировки, который привел к остановке проекта „Воина-В“. Проект действительно развивается в форс-мажорном режиме. Есть вариант, что проект планировки будет отменен», — сказал Ефремов. Он добавил, компания борется с оспаривающими проект жителями района при поддержке Смольного. В «СПб Реновации» заявляют, что против «Нового Лиговского» борются местные жители, которые «не попали в программу расселения и просто завидуют».

ЖК «Новый Лиговский»на 120 квартир строят в районе, ограниченном Лиговским проспектом, Тамбовской, Прилукской и Расстанной улицами. Застройщик характеризует этот объект как жилье бизнес-класса. В 2009 году территория на Лиговском проспекте попала в городскую программу реновации. Местные жители заяаляют о незаконности застройки исторического района. Группа активистов будет пытаться в Верховном суде попытаться отменить выданные ранее разрешения на это строительство

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Реплики

  1. Александр 15.12.2016 at 19:34

    Видимо, особенно завидует судья, который признал застройку незаконной...

  2. Игорь 16.12.2016 at 03:16

    Местные жители протестуют не против реновации! Мы против уплотнительной застройки, когда вместо сноса зданий не представляющих историческую ценность (приезжайте и сами увидите, все здравые люди сразу показывают на них пальцем со словами «вон хлам скоро снесут», а вот и нет! самые изношенные нежилые строения никто убирать не хочет!) пытаются застроить ЕДИНСТВЕННЫЙ сквер в центре квартала.

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