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16.12.16 / 17:22 Новости / Общество / Россия и мир

Власти Татарстана сообщили об «информационной атаке» на банки региона

Речь идет о призывах к населению республики забирать свои деньги из банков


татарстан rarf.ruВласти Татарстана заявили об «информационной атаке» на банки региона. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства республики.

Отмечается, что жители Татарстана начали получать сообщения с призывом забирать деньги из банков республики. Местные власти отметили, что информация не соответствует действительности и заверили, что у банков достаточно капитала.

Напомним, ранее Центральный Банк России ввел временную администрацию в «Татфондбанке». Также банк приостановил выдачу кладов и наличных физическим лицам. Он входит в топ-50 российских банков по объемам вкладов.

Добавим, также «ИнтехБанк» ввел временные ограничения на снятие денег при досрочном закрытии вкладов. Такие меры в банке объяснили тем, что «панические настроения вкладчиков «Татфондбанка» перекинулись на региональные банки».

Реплики

  1. Валерон 19.12.2016 at 12:18

    Почва в РТ подходящая, вот и злодеи тут же активировались, чтобы терроризировать пользователей банков и самих банкиров.

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