Власти Татарстана сообщили об «информационной атаке» на банки региона Речь идет о призывах к населению республики забирать свои деньги из банков



Власти Татарстана заявили об «информационной атаке» на банки региона. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства республики.

Отмечается, что жители Татарстана начали получать сообщения с призывом забирать деньги из банков республики. Местные власти отметили, что информация не соответствует действительности и заверили, что у банков достаточно капитала.

Напомним, ранее Центральный Банк России ввел временную администрацию в «Татфондбанке». Также банк приостановил выдачу кладов и наличных физическим лицам. Он входит в топ-50 российских банков по объемам вкладов.

Добавим, также «ИнтехБанк» ввел временные ограничения на снятие денег при досрочном закрытии вкладов. Такие меры в банке объяснили тем, что «панические настроения вкладчиков «Татфондбанка» перекинулись на региональные банки».