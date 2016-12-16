МТС запустил новый стандарт связи в четырех городах Скорость передачи данных достигает 700 Мбит/сек

Оператор МТС запустил новый стандарт связи LTE-Advanced Pro (4,5G) в четырех городах. Об этом в компании сообщили в четверг.

Этот стандарт четвертого поколения – переходный к 5G этап. Сети 4,5G уже заработали в Москве, Петербурге, Уфе и Якутске. Скорость передачи данных достигает 700 Мбит/сек.

Напомним, в феврале этого года МТС получил в качестве приза от Роскомнадзора федеральный лот частот для стандарта LTE TDD во всех регионах. По словам представителя МТС, в компании сложили эти частоты с уже работающими сетями LTE и получили 4,5G. Производители смартфонов на российском рынке готовы внедрить технологию в своих устройствах.