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16.12.16 / 02:00 Новости / Россия и мир / Экономика

МТС запустил новый стандарт связи в четырех городах

Скорость передачи данных достигает 700 Мбит/сек

МТС Связной 3dnews.ruОператор МТС запустил новый стандарт связи LTE-Advanced Pro (4,5G) в четырех городах. Об этом в компании сообщили в четверг.

Этот стандарт четвертого поколения – переходный к 5G этап. Сети 4,5G уже заработали в Москве, Петербурге, Уфе и Якутске. Скорость передачи данных достигает 700 Мбит/сек.

Напомним, в феврале этого года МТС получил в качестве приза от Роскомнадзора федеральный лот частот для стандарта LTE TDD во всех регионах. По словам представителя МТС, в компании сложили эти частоты с уже работающими сетями LTE и получили 4,5G. Производители смартфонов на российском рынке готовы внедрить технологию в своих устройствах.

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Реплики

  1. Артем 16.12.2016 at 11:06

    А в других городах когда???)))

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