Полигон «Красный Бор» могут передать в федеральную собственность

Депутаты Петербурга и Ленинградской области предложили передать полигон «Красный Бор» в федеральную собственность. Об этом сообщили в комитете по природопользованию города в пятницу.
«Комитет по природопользованию подготовил заявку на включение полигона «Красный Бор» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В случае принятия положительного решения, полигон сможет получать федеральное финансирование», — говорится в сообщении комитета.
Напомним, полигон «Красный Бор» в Ленинградской области — хранилище для более чем 2 млн тонн промышленных отходов. Его рекультивация запланирована на 2025 год. Ранее Росприродназор по Северо-Западному федеральному округу сообщил о том, что на полигоне незаконно вырыты два новых котлована. Ученые РАН в начале ноября предложили возвести вокруг полигона стену.
Реплики
Спор с Министерством природных ресурсов о мере финансовой ответственности за накопленный экологический ущерб на полигоне(сколько внесет бюджет города на рекультивацию, а сколько федеральный), Санкт-Петербургом заранее проигран. Министерству природных ресурсов и Росприроднадзору не составляет труда доказать в суде, что ущерб в большей мере связан не с накоплением отходов, а с нарушением технологических регламентов при накоплении и хранении отходов, т. е. с противозаконной деятельностью хозяйствующего субъекта. Если Минприроды зайдет на объект в качестве заказчика проекта и проведет обследование территории, то окажется, что не котлованы полигона, а вся территория в 73 га загрязнена отходами, плюс прилегающая. Даже по 2016 году у Росприроднадзора имеются все доказательства намеренного загрязнения земель несанкционированными работами по обустройству временных котлованов, по раскопке площадки 64-ой карты (выкопанные пестициды из которой были просто разнесены по остальной территории полигона). Такие же доказательства есть по повторной рекультивации 70-ой карты (там возбуждено уголовное дело ОБЭПом по финансам, а еще ведь есть экология).Того,что в 2016 году наворотили председатель комитета по природопользованию Игорь Григорьев и директор полигона Алексей Трутнев вполне достаточно, чтобы Санкт-Петербург проиграл иск Минприроды в споре по финансированию работ по рекультивации в том случае, если федералы выйдут с таким иском. И что-то мне подсказывает, что с федералами вторым истцом выступит Ленобласть, о чем уже заявил Дрозденко. Не говоря уже о политических рисках для Полтавченко с его нынешней слабой позицией. Может получиться, что Георгию Сергеевичу не только про федеральные деньги на рекультивацию придется забыть, но и поплатиться должностью.Поэтому Полтавченко лучше не перепираться, пытаясь переложить ответственность на чужие плечи, а договариваться, плюс провести соответствующие кадровые решения на уровне правительства и попробовать честно поработать-благо есть с кем.