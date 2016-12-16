Полигон «Красный Бор» могут передать в федеральную собственность Полигон также внесут в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде

Депутаты Петербурга и Ленинградской области предложили передать полигон «Красный Бор» в федеральную собственность. Об этом сообщили в комитете по природопользованию города в пятницу.

«Комитет по природопользованию подготовил заявку на включение полигона «Красный Бор» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В случае принятия положительного решения, полигон сможет получать федеральное финансирование», — говорится в сообщении комитета.

Напомним, полигон «Красный Бор» в Ленинградской области — хранилище для более чем 2 млн тонн промышленных отходов. Его рекультивация запланирована на 2025 год. Ранее Росприродназор по Северо-Западному федеральному округу сообщил о том, что на полигоне незаконно вырыты два новых котлована. Ученые РАН в начале ноября предложили возвести вокруг полигона стену.