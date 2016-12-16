Портал «Звуки.Ру» объявил о прекращении работы После 20 лет

Музыкальный портал «Звуки.Ру» сообщил о завершении работы. Информация об этом опубликовано на сайте.

В сообщении говорится, что «Дорогая Редакция портала Звуки.Ру завершает работу и делится историями своей жизни». Портал проработал 20 лет.

«Звуки.Ру» запустились в декабре 1996 года. На портале появился текст под названием «Моя жизнь в искусстве: кто издает Звуки». В ней члены редакции поделились историями о работе в Звуках. Текст начинается со слов «На этом мы прощаемся с вами».