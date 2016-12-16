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16.12.16 / 12:43 Новости / Общество / Россия и мир

Портал «Звуки.Ру» объявил о прекращении работы

После 20 лет

pdМузыкальный портал «Звуки.Ру» сообщил о завершении работы. Информация об этом опубликовано на сайте.

В сообщении говорится, что «Дорогая Редакция портала Звуки.Ру завершает работу и делится историями своей жизни». Портал проработал 20 лет.

«Звуки.Ру» запустились в декабре 1996 года. На портале появился текст под названием «Моя жизнь в искусстве: кто издает Звуки». В ней члены редакции поделились историями о работе в Звуках. Текст начинается со слов «На этом мы прощаемся с вами».

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Реплики

  1. Павел Соболев 17.12.2016 at 01:51

    Впервые услышал о существование музыкального портала из новости о его закрытии. Видать не выгодно стало работать из-за больших ресурсов, налогов, и дорогого обслуживания. Что-то сейчас зачастили с закрытием крупные проекты. Недавно новость была о прекращении деятельности Wikimart, а это огромнейший ресурс ...

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