Портал «Звуки.Ру» объявил о прекращении работы

Музыкальный портал «Звуки.Ру» сообщил о завершении работы. Информация об этом опубликовано на сайте.
В сообщении говорится, что «Дорогая Редакция портала Звуки.Ру завершает работу и делится историями своей жизни». Портал проработал 20 лет.
«Звуки.Ру» запустились в декабре 1996 года. На портале появился текст под названием «Моя жизнь в искусстве: кто издает Звуки». В ней члены редакции поделились историями о работе в Звуках. Текст начинается со слов «На этом мы прощаемся с вами».
Реплики
Впервые услышал о существование музыкального портала из новости о его закрытии. Видать не выгодно стало работать из-за больших ресурсов, налогов, и дорогого обслуживания. Что-то сейчас зачастили с закрытием крупные проекты. Недавно новость была о прекращении деятельности Wikimart, а это огромнейший ресурс ...