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17.12.16 / 18:39 Новости / Россия и мир

Владимир Кара-Мурза покинул партию «Парнас»

Из-за того, что партия не поддержала его проект

Владимир Кара-МурзаЗаместитель председателя «Парнаса» Владимир Кара-Мурза-младший покидает партию. Об этом он заявил в субботу на партийном съезде.

О выходе из партии Кара-Мурза заявил после того, как съезд не поддержал проект, предложенный им и его однопартийцем Андреем Пивоваровым. Проект представляет собой признание ошибкой «присутствие в списках кандидатов и участие в кампании партии на выборах в Госдуму 2016 года лиц, придерживающихся националистических и антисемитских взглядов». Кара-Мурза пояснил, что речь идет о включении вторым номером в предвыборный список Вячеслава Мальцева.

Проект поддержали 23 делегата из 110 возможных. Председатель партии Михаил Касьянов заявил, что не считает ошибкой включение Мальцева в список. После заявления Кара-Мурзы «Парнас» решил сократить численный состав заместителей председателя с семи до шести человек.

Отметим, накануне экс-зампред «Парнаса» Илья Яшин заявил о выходе из партии. Причиной этому, по его словам, послужил длительный конфликт с Михаилом Касьяновым. Вместе с Яшиным заявления о выходе почти 20 человек.

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  1. qwert 18.12.2016 at 05:26

    Не поделили порнобизнес.

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