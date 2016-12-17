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17.12.16 / 19:49 Новости / Россия и мир

Пилотный проект по налогу на добавленный доход продлится год

Минфин и Минэнерго договорились по его основным параметрам

деньги валюта монеты доллар евро курсПилотный проект по налогу на добавленный доход (НДД) будет длиться в течение года. Об этом в субботу сообщил министр энергетики Александр Новак.

Он рассказал, что Минэнерго и Минфин договорились об основных параметрах проекта закона о НДД. Однако некоторые детали ведомства продолжают обсуждать и уточнять.

Отметим, новый законопроект предполагает налогообложение объектов, которые включают в себя новые и зрелые месторождения. Система разработана для стимулирования работ на новых месторождениях и рационального использования существующих.

Проект предполагает, что снизится суммарная величина налогов от валовых показателей, но в то же время появится налогообложение дополнительного дохода от добычи.

По материалам: tass.ru
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  1. Ник 18.12.2016 at 10:01

    Всё ведёт в тень нефтяников, газовиков, только люди пострадают так как ваш налог вложат в их зарплату и все будет как было

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