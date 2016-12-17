Явлинский пожелал Навальному успехов на выборах президента «Это трудное дело»

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский пожелал успехов оппозиционеру Алексею Навальному на президентских выборах в 2018 году. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

«Я ему желаю успеха, это трудное дело, он еще в таком не участвовал», — сказал Явлинский на форуме депутатов «Яблока». Политик отметил, что его оппонентом является действующий президент Владимир Путин, «а то, что выдвигается много разных людей, это хорошо».

Отметим, о намерении баллотироваться в президенты Навальный объявил 13 декабря. По словам оппозиционера, его программа развития страны «лучше, чем то, что предлагает власть».

Напомним, летом 20163 года суд признал Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными в хищении средств предприятия «Кировлес». После этого Европейский суд по правам человека постановил, что действия осужденных были «неотличимы от законной предпринимательской деятельности». По словам Навального, он получил компенсацию от Минюста РФ в размере 3,4 млн рублей.