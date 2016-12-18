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18.12.16 / 11:36 Новости / Общество / Россия и мир

Опрос: 54% японцев негативно оценивают итоги переговоров Путина с Абэ

Положительно – 38,7%

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Более 54% японцев негативно оценивают итоги переговоров президента РФ Владимира Путина с премьером Японии Синдзо Абэ. Об этом в воскресенье пишет агенство Kyodo.

При этом положительную оценку дали 38,7% респондентов. Отмечается, что на фоне переговоров политиков снизился рейтинг поддержки японского Кабмина — до 54,8%.

Напомним, на этой неделе состоялся двухдневный визит Путина в Японию. Президент РФ посетил Токио и Нагато. Путин и Абэ в ходе переговоров договорились о ведении совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. В ходе визита российского лидера было подписано более 60 соглашений.

По материалам: kyodonews.jp
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Реплики

  1. Вася 18.12.2016 at 12:01

    Очевидно,что японцы,накрученные американской пропагандой и ее лоббистами, ждали капитуляции "слабой,разорванной в клочья России "...))Наивные,одураченные люди,наш президент Родину не раздает и не торгует ее суверенитетом!..

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