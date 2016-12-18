Опрос: 54% японцев негативно оценивают итоги переговоров Путина с Абэ Положительно – 38,7%

Более 54% японцев негативно оценивают итоги переговоров президента РФ Владимира Путина с премьером Японии Синдзо Абэ. Об этом в воскресенье пишет агенство Kyodo.

При этом положительную оценку дали 38,7% респондентов. Отмечается, что на фоне переговоров политиков снизился рейтинг поддержки японского Кабмина — до 54,8%.

Напомним, на этой неделе состоялся двухдневный визит Путина в Японию. Президент РФ посетил Токио и Нагато. Путин и Абэ в ходе переговоров договорились о ведении совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. В ходе визита российского лидера было подписано более 60 соглашений.