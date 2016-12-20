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20.12.16 / 18:26 Новости / Россия и мир

Ученые обнаружили арабские корни в 100 английских словах

Среди них слово "зеркало"

Фото: bm.img.com.ua

Фото: bm.img.com.ua

Ученые обнаружили в  более чем100 английских словах арабские корни. Об этом сообщает во вторник Al Arabiya,

В число таких слов вошли английские mir­ror (зеркало), can­dle (свеча) и cot­ton (хлопок). Исследование было приурочено к Дню арабского языка.

На арабском языке общаются свыше 300 млн человек. Он входит в десятку самых популярных языков планеты. Английский — самый распространенный в мире язык. На нем говорят около 1,5 млрд человек.

По материалам: alarabiya.ne

Реплики

  1. Евгений 30.12.2016 at 12:22

    По-моему, все три приведенных примера очень спорны, а два так и вовсе похожи на притянутость за уши. Как известно в английском языке очень сильно «насорили» французы, под чьим «игом» Британия была 400 лет. А француский язык, как известно, это — вульгарная латынь. Так почему же can­dle предъявили арабское происхождение, если во французском живо до сих пор слово chan­delle, а в латыни есть и вовсе can­dela? Тоже в отношении слова mir­ror. В латыни есть глагол mirar — удивляться, дивиться. во французском mirador — сторожевая наблюдательная (смотрельная) вышка, а по-испански, и вовсе mirar — смотреть. И к слову cot­ton также есть вопросы, cot­tona по латыни значит сухие плоды фиги. А по-французски хлопок — coton. И по итальянски тоже cot­tone. Но ни в Италии (Древнем и Среднем Риме) ни во Франции арабов отродясь не было, вот только сейчас пришли. Чегой-то этим словам арабский роддом предлагать?

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