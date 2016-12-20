Ученые обнаружили арабские корни в 100 английских словах Среди них слово "зеркало"

Ученые обнаружили в более чем100 английских словах арабские корни. Об этом сообщает во вторник Al Arabiya,

В число таких слов вошли английские mir­ror (зеркало), can­dle (свеча) и cot­ton (хлопок). Исследование было приурочено к Дню арабского языка.

На арабском языке общаются свыше 300 млн человек. Он входит в десятку самых популярных языков планеты. Английский — самый распространенный в мире язык. На нем говорят около 1,5 млрд человек.