Ученые обнаружили арабские корни в 100 английских словах

Ученые обнаружили в более чем100 английских словах арабские корни. Об этом сообщает во вторник Al Arabiya,
В число таких слов вошли английские mirror (зеркало), candle (свеча) и cotton (хлопок). Исследование было приурочено к Дню арабского языка.
На арабском языке общаются свыше 300 млн человек. Он входит в десятку самых популярных языков планеты. Английский — самый распространенный в мире язык. На нем говорят около 1,5 млрд человек.
Реплики
По-моему, все три приведенных примера очень спорны, а два так и вовсе похожи на притянутость за уши. Как известно в английском языке очень сильно «насорили» французы, под чьим «игом» Британия была 400 лет. А француский язык, как известно, это — вульгарная латынь. Так почему же candle предъявили арабское происхождение, если во французском живо до сих пор слово chandelle, а в латыни есть и вовсе candela? Тоже в отношении слова mirror. В латыни есть глагол mirar — удивляться, дивиться. во французском mirador — сторожевая наблюдательная (смотрельная) вышка, а по-испански, и вовсе mirar — смотреть. И к слову cotton также есть вопросы, cottona по латыни значит сухие плоды фиги. А по-французски хлопок — coton. И по итальянски тоже cottone. Но ни в Италии (Древнем и Среднем Риме) ни во Франции арабов отродясь не было, вот только сейчас пришли. Чегой-то этим словам арабский роддом предлагать?