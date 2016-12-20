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20.12.16 / 12:49 Новости

Суд оставил в силе решение Ленинградского УФАС по делу «Нефрит Керамика»

Разбирательство связано с дизайном плитки

Фото: Фото: report.az

Фото: Фото: report.az

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области оставил в силе решение и предписание Ленинградского УФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ОАО «Нефрит Керамика». Об этом сообщили во вторник в ведомстве.

Предметом судебного разбирательства стал дизайн кармической плитки. Позиция УФАС России сводилась к тому, что дизайн, в силу гражданского законодательства, может являться произведением искусства и не привязан к промышленному образцу. «Нефрит Керамика», в свою очередь, указывала на то, что плитка — промышленный образец, следовательно, для защиты прав на дизайн требуется его регистрация.

В апреле текущего года УФАС по Ленинградской области признало в действиях «Нефрит Керамика» нарушение статьи 14.5 Закона о защите конкуренции. Недобросовестная конкуренция выразилась в введении в оборот керамической плитки собственного производства с нанесенным дизайном, который был незаконно скопирован у конкурирующей фирмы — «Керама Марацци». Плитка поставлялась, в том числе, в адрес крупного застройщика –«РТ «Петербургская недвижимость». Между тем, до введения данного товара в оборот застройщик приобретал керамическую плитку у законного правообладателя рассматриваемого дизайна — «Керама Марацци».

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Реплики

  1. Верстальщик 21.12.2016 at 09:13

    «Нефрит Кермаика» вы написали

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