Суд оставил в силе решение Ленинградского УФАС по делу «Нефрит Керамика» Разбирательство связано с дизайном плитки

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области оставил в силе решение и предписание Ленинградского УФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ОАО «Нефрит Керамика». Об этом сообщили во вторник в ведомстве.

Предметом судебного разбирательства стал дизайн кармической плитки. Позиция УФАС России сводилась к тому, что дизайн, в силу гражданского законодательства, может являться произведением искусства и не привязан к промышленному образцу. «Нефрит Керамика», в свою очередь, указывала на то, что плитка — промышленный образец, следовательно, для защиты прав на дизайн требуется его регистрация.

В апреле текущего года УФАС по Ленинградской области признало в действиях «Нефрит Керамика» нарушение статьи 14.5 Закона о защите конкуренции. Недобросовестная конкуренция выразилась в введении в оборот керамической плитки собственного производства с нанесенным дизайном, который был незаконно скопирован у конкурирующей фирмы — «Керама Марацци». Плитка поставлялась, в том числе, в адрес крупного застройщика –«РТ «Петербургская недвижимость». Между тем, до введения данного товара в оборот застройщик приобретал керамическую плитку у законного правообладателя рассматриваемого дизайна — «Керама Марацци».