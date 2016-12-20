Стартовал бесплатный сервис проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Начал работу сервис бесплатной проверки контрагентов. Главная цель проекта – сделать информацию о компаниях Юридических лицах и Индивидуальных предпринимателях максимально доступной широкому кругу пользователей. Вся информация о компаниях обновляется ежедневно и собрана из официальных источников – ФНС и Росстат. ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.рф не содержит скрытой информации, данных распространяемых по подписке или на платной основе.

Важно еще до подписания договора о сотрудничестве и вступления в деловые отношения с новым партнером проверить надежность, платежеспособность и юридическую правоспособность того, кому вы собираетесь доверить свои ценности, товар или деньги. Хотя проверка контрагента и не дает абсолютных гарантий его добросовестности, но является важным инструментом минимизации не только гражданско-правовых, но и налоговых рисков. Не проявление должной осмотрительности в выборе контрагента зачастую становится причиной отказа в вычетах НДС и в учете налоговых расходов.

На сайте представлены данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения об основных видах деятельности, учредителях, руководстве, финансовая отчетность. Сервис позволяет выявить связанные и аффилированные структуры по руководителю или учредителю. Поиск информации о контрагентах можно осуществлять не только по ИНН или ОГРН, но и по названию юридического лица, фамилии руководителя или учредителя, по адресу или нескольким реквизитам одновременно (например, названию юридического лица и адресу или ФИО руководителя/учредителя). Вся информация о компании (ПАО, ЗАО, ООО или ИП) – регистрационные сведения, данные о руководителях и учредителях, виды деятельности и финансовая отчетность предоставляется в удобном для анализа виде, что позволяет существенно сократить время на проведение проверки контрагента.