МВД назвало действия программы «Ревизорро» незаконными Потому что есть Роспотребнадзор

МВД назвало действия журналистов программы «Ревизорро» незаконными. Об этом в министерстве заявили в среду.

Программа не имеет права самостоятельно проверять рестораны, потому что это функция государственных органов власти. В частности, проверкой ресторанов и кафе занимается Роспотребнадзор.

В МВД напомнили, что закон о СМИ предусматривает ответственность и за ущемление свободы СМИ, и за злоупотребление этой свободой. Журналисты и посетители ресторанов не имеют права входить в помещения кухни, заявили правоохранители.

Напомним, «Ревизорро» работает с июня 2014 года на телеканале «Пятница». Журналисты заявляют, что проверяют и фиксируют нарушения хранения продуктов, а также несоблюдение санитарных норм в заведениях общественного питания. Журналисты «Ревизорро» ездили по ресторанам России, Абхазии, Турции.

С декабря 2016 года «Ревизорро» начал посещать рестораны, кафе и отели Москвы. Последние выпуски посвятили кафе «То да се», «Дети райка», «Одесса-мама».

Ранее телеканал «Пятница» подал иск против нескольких пользователей Facebook, которые возмущались проверками столичных ресторанов. Телеканал заявил, что их комментарии в отношении «Ревизорро» порочат репутацию канала.