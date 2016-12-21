США намерены вернуть Японии часть территории на Окинаве

ВВС США сообщили о готовности вернуть Японии часть территории на острове Окинава, которая использовалась для американских военных учений. Об этом военные в среду сообщили в социальной сети Facebook.
Речь идет о территории площадью 4 тыс. га. Земли вернут по договору 1996 года.
Добавим, это самый крупный участок земли, который передают под контроль Японии с 1972 года. Остров Окинава перешел под контроль Америки после Второй мировой войны. Его вернули японской стороне в 1972 году. Договор о возвращении территорий подписали в 1996 году, однако позже его реализацию отложили. В настоящий момент на Окинаве расположено 4% всех американских военных объектов в Японии
Реплики
Ну вот, давно надо было требовать свои территории у американских оккупантов. Только на Окинаве американские базы занимают примерно 25000 га.,да и на других островах Японии существуют базы.Так что, возврат окультуренных территорий,которые занимают американские оккупанты, — вот чем надо заниматься японским властям. Да и их площадь будет больше, чем площадь пригодных для полезного использования территорий, на спорных курильских островах. Там-то в основном голые скалы.