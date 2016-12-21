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21.12.16 / 13:37 Новости / Политика / Россия и мир

США намерены вернуть Японии часть территории на Окинаве

Свыше 4 тыс. га

Коллаж АБН

Коллаж АБН

ВВС США сообщили о готовности вернуть Японии часть территории на острове Окинава, которая использовалась для американских военных учений. Об этом военные в среду сообщили в социальной сети Facebook.

Речь идет о территории площадью 4 тыс. га. Земли вернут по договору 1996 года.

Добавим, это самый крупный участок земли, который передают под контроль Японии с 1972 года. Остров Окинава перешел под контроль Америки после Второй мировой войны. Его вернули японской стороне в 1972 году. Договор о возвращении территорий подписали в 1996 году, однако позже его реализацию отложили. В настоящий момент на Окинаве расположено 4% всех американских военных объектов в Японии

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Реплики

  1. Струков Александр 21.12.2016 at 18:51

    Ну вот, давно надо было требовать свои территории у американских оккупантов. Только на Окинаве американские базы занимают примерно 25000 га.,да и на других островах Японии существуют базы.Так что, возврат окультуренных территорий,которые занимают американские оккупанты, — вот чем надо заниматься японским властям. Да и их площадь будет больше, чем площадь пригодных для полезного использования территорий, на спорных курильских островах. Там-то в основном голые скалы.

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