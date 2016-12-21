США намерены вернуть Японии часть территории на Окинаве Свыше 4 тыс. га

ВВС США сообщили о готовности вернуть Японии часть территории на острове Окинава, которая использовалась для американских военных учений. Об этом военные в среду сообщили в социальной сети Facebook.

Речь идет о территории площадью 4 тыс. га. Земли вернут по договору 1996 года.

Добавим, это самый крупный участок земли, который передают под контроль Японии с 1972 года. Остров Окинава перешел под контроль Америки после Второй мировой войны. Его вернули японской стороне в 1972 году. Договор о возвращении территорий подписали в 1996 году, однако позже его реализацию отложили. В настоящий момент на Окинаве расположено 4% всех американских военных объектов в Японии