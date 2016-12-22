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22.12.16 / 13:27 Новости / Россия и мир

В офисе ювелирной компании «Адамас» начались обыски

Идет выемка документов

Фото: tsumpenza.ru

Фото: tsumpenza.ru

В офис ювелирной компании «Адамас», расположенном в Москве, пришли с обысками. Они начались в четверг.

Силовые структуры проводят обыск и выемку документов. Этим занимаются представители нескольких ведомств. Причина мероприятий к настоящему моменту не сообщается.

Отметим, в конце 2015 года против бывшего гендиректора «Адамаса» Артура Асташина возбудили уголовное дело. Его подозревают в неуплате налогов на 400 тыс. рублей. Следствие считает, что в 2013 году он внес заведомо ложные сведения в налоговую отчетность компании.

По материалам: ria.ru
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