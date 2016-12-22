«Альфа-Банк» поддержал книжные аллеи в Петербурге И предоставил читателям скидку в 10%

«Альфа-Банк» и «Балтийский Банк» поддержали выставку-ярмарку «Рождественские книжные аллеи» в Петербурге. Об этом в банковской группе сообщили в четверг.

В «Альфа-Банке» подчеркнули, что держатели карт кредитно-финансовой организации получат на аллеях скидку в 10%, если будут платить по карте при покупке книг. На «Аллеях» есть читальный зал, книжный магазин и литературный гайд-парк.

Отметим, «Рождественские книжные аллеи» открыты с 10 декабря 2016 года до 10 января 2017 года на Малой Конюшенной улице. Проект «Книжные аллеи» проходят в Петербурге с 2015 года. Его инициатор — комитет по культуре Петербурга.

«Альфа-Банк» также является одним из учредителей национальной литературной премии «Большая книга». В 2016 году ее победителем стал роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога».