«Аптечная сеть 36,6» закрыла сделку по слиянию с «А5» ФАС одобрила сделку в июне

«Аптечная сеть 36,6» закрыла сделку по слиянию с «А5». Об этом сообщили в ЦБ в четверг.

«Банк России 22 декабря 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6»», — говорится в сообщении Банка России. По словам представителя «Аптечной сети 36,6», это фактически означает, что сделка по слиянию с «А5» закрыта.

«Аптечная сеть 36,6» появилась в 1991 году. По всей России сеть имеет почти 800 точек. В июне прошлого года «Аптечная сеть 36,6» объединилась с ООО «Аптека-А.v.е» и ООО «Аптека-А.v.е-1». ФАС одобрила слияние «Аптечной сети 36,6» и «А5» в июне.