АСВ выплатит свыше 3 млрд рублей вкладчикам трех банков Деньги получат вкладчики «Вега-банка», «М2М Прайвет банка» и «Международного банка развития»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит вкладчикам трех банкам, которые лишились лицензии, в общей сложности 3,3 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в госкорпорации.

Вкладчики «Прайвет банка» получат свыше 467 млн рублей, «Международного банка развития» — 364,2 млн руб. Кроме этого, вкладчики «Вега банка» получат выплаты в 2,5 млрд рублей.

Добавим, прием заявлений о выплате возмещений начнется в пятницу. Выплаты будут осуществлять «РГС банк», «Минбанк» и «Россельхозбанк». Центробанк отозвал лицензии у вкладчики «Вега-банка», «М2М Прайвет банка» и «Международного банка развития» 9 декабря.