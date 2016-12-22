Audi представит концепт-кар Q8 на январском автосалоне в Детройте Сочетает черты стиля купе и автомобилей сегмента SUV

Audi представит концептуальную модель Audi Q8 на Североамериканском международном автосалоне (NAIAS) в Детройте, который пройдет в январе 2017 года. Об этом в компании сообщили в четверг.

Концепт-кар сочетает стиль купе и традиционные для сегмента SUV вместительность и универсальность, отмечают в компании. Главный дизайнер Audi Марк Лихте заявил, что Audi Q8 – предвестник нового флагмана семейства моделей Q. Кроме того, многие дизайнерские решения нового концепт-кара напоминают элементы оформления автомобиля Audi Ur-quattro 1980-х годов.

Отметим, в 2015 финансовом году концерн Audi поставил заказчикам около 1,8 млн авто одноименной марки. Audi представлена брендами Audi, Ducati и Lamborghini. В 2015 году при обороте в 58,4 млрд евро прибыль концерна до уплаты налогов и процентов составила 4,8 млрд евро. Концерн работает на более чем 100 рынках мира. Его 16 производственных площадок расположены в 12 странах. Во втором полугодии 2016 года концерн Audi начнет производство моделей Q5 в Сан-Хосе-Чиапе (Мексика).