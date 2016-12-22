В офисах банка «Советский» проходят обыски — СМИ В Петербурге и по всей России

В отделениях банка «Советский» сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ проводят обыски. Это происходит в четверг.

Следственные мероприятия проходят в нескольких российских городах при участии оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. В частности, обыски проходят в Петербурге в девяти местах, рассказала «Фонтанка». Обыски проходят по статье о мошенничестве.

В самом банке информацию об обысках не подтвердили. Эти сведения назвали «информационной атакой», передали «РИА Новости».

Банк «Советский» работает с 1990 года. Его головной офис расположен в Петербурге. В октябре прошлого года ЦБ ввел временную администрацию в «Советский». Активы банка составляют более 51 млн рублей. Убыток – более 2 млрд рублей.