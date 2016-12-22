Все новости

22.12.16 / 16:21 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть

Банк «Советский» опроверг сообщения об обысках

Работает в штатном режиме

Банк «Советский» опроверг сообщения о проведении обысков в своих отделениях. Соответствующее заявление организация сделала АБН в четверг.

Никаких следственных действий в подразделениях банка не происходило, сообщили представители «Советского». Он работает в штатном режиме без каких-либо ограничений.

В четверг два сотрудника банка получили повестки от следственных органов. Им нужно дать показания в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении бывших акционеров «Советского». Это «единственный факт, имеющий отношение к следственным действиям», уточнила организация.

Отметим, в четверг «Фонтанка» сообщила, что в отделениях банка «Советский» проходят обыски. Их якобы устроили сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ. Мероприятия связывали с делом о мошенничестве.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016