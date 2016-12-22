Банк «Советский» опроверг сообщения об обысках Работает в штатном режиме

Банк «Советский» опроверг сообщения о проведении обысков в своих отделениях. Соответствующее заявление организация сделала АБН в четверг.

Никаких следственных действий в подразделениях банка не происходило, сообщили представители «Советского». Он работает в штатном режиме без каких-либо ограничений.

В четверг два сотрудника банка получили повестки от следственных органов. Им нужно дать показания в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении бывших акционеров «Советского». Это «единственный факт, имеющий отношение к следственным действиям», уточнила организация.

Отметим, в четверг «Фонтанка» сообщила, что в отделениях банка «Советский» проходят обыски. Их якобы устроили сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ. Мероприятия связывали с делом о мошенничестве.