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22.12.16 / 23:58 Новости / Политика / Россия и мир

Бастрыкин призвал предотвращать массовые отравления

Проявлять "настойчивость и оперативность"

Александр Бастрыкин фото СКРРоссийские следователи должны оперативно и эффективно предотвращать случаи массового отравления контрафактным алкоголем. К этому их призвал в четверг глава СК РФ Юрий Бастрыкин.

Быстрыкин отметил, что «в связи с недавно произошедшим массовым отравлением людей в Иркутской области во всех регионах должна быть готовность к оперативной и эффективной работе по предотвращению подобных фактов». Он призвал сотрудников проявлять настойчивость и оперативность.

Напомним, в минувшие выходные в Иркутске произошло массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник». В результате, по последним данным, погибли 72 человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

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