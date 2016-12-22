Бастрыкин призвал предотвращать массовые отравления Проявлять "настойчивость и оперативность"

Российские следователи должны оперативно и эффективно предотвращать случаи массового отравления контрафактным алкоголем. К этому их призвал в четверг глава СК РФ Юрий Бастрыкин.

Быстрыкин отметил, что «в связи с недавно произошедшим массовым отравлением людей в Иркутской области во всех регионах должна быть готовность к оперативной и эффективной работе по предотвращению подобных фактов». Он призвал сотрудников проявлять настойчивость и оперативность.

Напомним, в минувшие выходные в Иркутске произошло массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник». В результате, по последним данным, погибли 72 человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».