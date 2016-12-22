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22.12.16 / 18:38 Новости / Россия и мир

Строительство моста между Благовещенском и Хэйхэ начнется 24 декабря

Проект связан с энергетикой

мост_Амур благовещенск

Фото eastrussia.ru

Строительство моста через реку Амур, который соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ начнется 24 декабря. Об этом в четверг сообщил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Глава региона отметил, что проект строительства связан с энергетиками. Поэтому «необходимо решать вопрос с энергоснабжением, обеспечением инфраструктуры».

Добавим, строительство моста займет примерно три года. Российская сторона инвестирует в проект 13,6 млрд рублей. Вложения Китая составят 5,2 млрд рублей. Проектировщиком выступило ОАО «Институт Гипростроймост».

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