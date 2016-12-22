На борьбу с борщевиком в Ленобласти в 2017 году выделили 40 млн рублей В 2016 году на эти цели выделили 12 млн рублей

На борьбу с борщевиком в Ленинградской области в 2017 году выделено 40 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве региона в четверг.

В следующем году к борьбе присоединятся 69 сельских поселений. В текущем году с растением боролись 49 поселений и 30 сельхозпредприятий.

Борщевик — растение семейства Зонтичные. Растение может использоваться как силосное на корм скоту. При соприкосновении с кожей человека некоторые виды борщевика могут вызывать ожоги. В России борщевик культивировали как силосную культуру, однако из-за его стремительного распространения было нарушено экологическое равновесие. В текущем году на борьбу с борщевиком в Ленобласти выделили 12 млн рублей.