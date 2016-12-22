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22.12.16 / 09:43 Новости / Общество / Россия и мир

Число жертв «Боярышника» выросло до 71

Общее число пострадавших - 117

знаки алкоголь не пить явьЧисло жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» выросло до 71 человека. Об этом утром в четверг сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.

Общее число пострадавших составляет 117 человек. В ночь на четверг в больницу положили еще одного человека. Таким образом, на лечении в стационаре в настоящий момент находятся 36 человек.

Отметим, около 4 часов утра число жертв составляло 63 человека. Массовое отравление суррогатом произошло в минувшие выходные. Из-за этого в Иркутске и области ввели режим ЧС.

По делу об отравлении в области задержали 12 человек. Суд прошел накануне. Девять подсудимых следствие просило арестовать. Однако судья отложил избрание меры пресечения до субботы.

По материалам: tass.ru

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