Российские власти хотят продавать валокордин и «Боярышник» по рецепту Только в аптеках и специализированных магазинах

Российские власти намерены продавать спиртосодержащие медицинские препараты, в частности, «Боярышник» и валокордин, по рецепту. Об этом в четверг сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

Вице-премьер выразил недоумение, что содержащие спирт настойки продаются в таре по 0,5 литра. «Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — сказал Хлопонин.

Напомним, в прошедшие выходные в Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащим средством «Боярышник». По последним данным, от употребления этой жидкости скончались 72 человека.