Все новости

22.12.16 / 16:53 Новости / Россия и мир

Российские власти хотят продавать валокордин и «Боярышник» по рецепту

Только в аптеках и специализированных магазинах

Фото kakprosto.ru

Фото kakprosto.ru

Российские власти намерены продавать спиртосодержащие медицинские препараты, в частности, «Боярышник» и валокордин, по рецепту. Об этом в четверг сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

Вице-премьер выразил недоумение, что содержащие спирт настойки продаются в таре по 0,5 литра. «Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — сказал Хлопонин.

Напомним, в прошедшие выходные в Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащим средством «Боярышник». По последним данным, от употребления этой жидкости скончались 72 человека.

По материалам: vesti.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016