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22.12.16 / 10:03 Новости / Россия и мир

Brent торгуется у отметки $54,5 за баррель

А WTI - $52,5

нефть добычаНефть марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже ICE у отметки в $54,5 за баррель. По фиксингу на 9:45 по московскому времени бочка Brent стоит $54,45.

Падение в цене для Brent достигло 1,65%. Нефть WTI за баррель стоит $52,44 на то же время. Ее цена упала на 1,64%.

Аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева отметила, что Brent развернулась вниз и будет падать. Это произошло после публикации данных американского Минэнерго о коммерческих запасах нефти. Показатель вырос на 2,256 млн баррелей. Это максимальный прирост за пять лет. В четверг данные о рынке нефти США опубликует Baker Hughes. Если они будут негативными, то Brent может остаться у отметки $54,4 за баррель.

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