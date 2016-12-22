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22.12.16 / 16:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Бугровское поселение Ленобласти разделят на три зоны развития

На южный, центральный и северный участки

бугрыБугровское сельское поселение разделят на три зоны развития. Об этом сообщил глава архитектурного бюро «Матвеев и Ко» Игорь Матвеев в четверг, передает корреспондент АБН.

Как отметил Матвеев, поселение разделят на южный, центральный и северный участки. На южном и северном участках предлагается развитие торгово-деловой функции на въездах в поселок и планировочное формирование района многоэтажной застройки. На центральном участке разместят зону малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с большим количеством зон благоустройства и спорта.

Отметим, по словам Матвеева, в Бугровско-Мурзинской агломерации сформируют единый транспортный каркас. Поселение свяжут с кольцевой дорогой и Петербургом. Формирование единого каркаса будет проходить в два этапа. На первом этапе планируется строительство развязки на КАД, а на втором — новой городской магистрали в поселок Бугры с подключением к федеральной дороге «СПб-Сортавала»

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