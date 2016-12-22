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22.12.16 / 14:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Дефицит бюджета Челябинской области в следующем году достигнет 10 млрд рублей

Доходы – 123,47 млрд рублей, расходы – 133,47 млрд рублей

деньги валюта монеты доллар евро курсДефицит бюджета Челябинской области в 2017 году составит 10 млрд рублей. Это следует их проекта бюджета, который челябинские депутаты приняли в четверг.

Доходы бюджета в следующем году составят 123,47 млрд рублей, расходы – 133,47 млрд. Они превысили планируемые ранее показатели на 2,21 млрд рублей.

Основной объем средств направят на дорожную деятельность (1 млрд рублей) и поддержку региональных программ формирования современной городской среды (813,9 млн рублей). Порядка 139 млн рублей пойдут на обеспечение детей-сирот жильем, 107,2 млн – на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Отметим, на 2016 год дефицит бюджета Челябинской области планировался в размере 8,7 млрд рублей. Доходы прогнозировались на уровне 109,4 млрд рублей, расходы – 118,2 млрд.

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