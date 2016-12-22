ЦБ отозвал лицензию у Межрегионального клирингового банка Потому что есть реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков

Центробанк России отозвал лицензию у Межрегионального клирингового банка. Об этом в регуляторе сообщили в четверг.

ЦБ РФ установил, что кредитно-финансовая организация нарушала закон и нормативные акты ЦБ РФ. Межрегиональный клиринговый банк не предоставлял достоверную и полную информацию по нормам противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма, заявили в ЦБ. Поэтому регулятор усмотрел в действиях организации реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Отметим, Межрегиональный клиринговый банк подключен к системе страхования вкладов с 2005 года. На начало декабря он занимал 587 место в банковской системе страны. Банк работал с 1993 года. Отделения есть в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральном округах.