В Петербурге переизбрали главу общественного совета по развитию малого предпринимательства Елена Церетели будет руководить советом еще четыре года.

Главу общественного совета по развитию малого предпринимательства Елену Церетели переизбрали еще на один срок. Об этом в четверг сообщил председатель комитета по развитию предпринимательства Эльгиз Качаев, передает корреспондент АБН.

Церететели будет возглавлять комитет до конца 2020 года. «Только что стало известно, что Елена Церетели остается на своем месте еще на четыре года», — сообщил Качаев.

Напомним, 20 декабря члены межрегионального профсоюза малого и среднего предпринимательства «Наше право» выходили на пикет к Смольному. Члены профсоюза требовали от чиновников реорганизации Общественного совета и перевыборов его руководства. Общественный совет по развитию малого предпринимательства с 2008 года возглавляет Елена Церетели. Сам совет был создан в 2004 году.