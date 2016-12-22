Турция и Россия договорились о новых авиарейсах И подписали меморандум

Турецкие и российские авиационные власти согласовали новые авиарейсы между двумя странами. Об этом в четверг сообщил Генеральный директорат гражданской авиации Турции.

Отмечается, что Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании. Новые рейсы свяжут Стамбул с аэропортом Жуковский, а также Грозный и Москву с аэропортом Газипаша (в провинции Анталии).

Напомним, летом российский президент Владимир Путин подписал указ, который снял ограничения на продажу туров в Турцию. Кроме этого, документ позволил возобновить чартерные перевозки между странами. Регулярное сообщение в Турцию возобновилось с 22 июля.